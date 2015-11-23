  1. استانها
  2. ایلام
۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۵۹

مدیر کل گمرکات استان ایلام خبر داد:

فعاليت تجاری در مرز بين المللی مهران متوقف شد

فعاليت تجاری در مرز بين المللی مهران متوقف شد

ایلام - مدیر کل گمرک استان ایلام از متوقف شدن فعاليت تجاری در مرز بين المللی مهران خبر داد و گفت: این تصمیم برای تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی و موقتی انجام شده است.

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال درخواست طرف عراقی و حجم بالای ترددها، فعالیت تجاری در مرز بین المللی مهران از امروز به طور موقت متوقف شده است.

وی افزود: این تصمیم برای تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی، جلوگیری از ازدحام جمعیت در مرز و افزایش خدمات رسانی بیشتر به زائران اتخاذ شده است.

مدیر کل گمرک استان ایلام پیش بینی کرد: مرز مهران برای فعالیت های تجاری، پنج روز بعد از آیین اربعین و بازگشت کامل زائران به کشور از سر گرفته شود.

مرز بین المللی مهران مرز کانون اصلی تردد زائران عتبات عالیات عراق است.

سال گذشته در ایام منتهی به اربعین حسینی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از این مرز تردد کردند که پیش بینی می شود امسال این میزان تا دو میلیون زائر افزایش یابد.

کد مطلب 2975245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها