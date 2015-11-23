فعاليت تجاری در مرز بين المللی مهران متوقف شد

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال درخواست طرف عراقی و حجم بالای ترددها، فعالیت تجاری در مرز بین المللی مهران از امروز به طور موقت متوقف شده است.

وی افزود: این تصمیم برای تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی، جلوگیری از ازدحام جمعیت در مرز و افزایش خدمات رسانی بیشتر به زائران اتخاذ شده است.

مدیر کل گمرک استان ایلام پیش بینی کرد: مرز مهران برای فعالیت های تجاری، پنج روز بعد از آیین اربعین و بازگشت کامل زائران به کشور از سر گرفته شود.

مرز بین المللی مهران مرز کانون اصلی تردد زائران عتبات عالیات عراق است.

سال گذشته در ایام منتهی به اربعین حسینی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از این مرز تردد کردند که پیش بینی می شود امسال این میزان تا دو میلیون زائر افزایش یابد.