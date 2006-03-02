عناوين مهمترين اخبار جهان از شب گذشته تاكنون

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و مان موهان سينگ نخست وزير هند مذاكراتي را با محوريت طرح هسته اي به عنوان اساس يك همكاري جديد ترتيب دادند.

- بر اساس نظرسنجي جديد كه توسط روزنامه هندوستان تايمز صورت گرفته كمتر از نيمي از هندي ها بوش را دوست هند مي دانند.

- يك فيلم ويدئويي جديد نشان مي دهد كه بوش و ديگر مقامات آمريكايي پيش از حادثه طوفان كاترينا ازعواقب خطرناك آن آگاه شده بودند.

- بر اثر دو انفجار در پاكستان حداقل دو نفر كشته شدند.

- "جان بولتون" فرستاده آمريكا در سازمان ملل از ژاپن خواسته است كه عليرغم طرحهاي اين كشور براي توسعه ميدان نفتي ايران، براي جلوگيري از ايران در دستيابي به سلاحهاي هسته اي با واشنگتن همكاري كند.

- فرستاده آمريكا در سازمان ملل با ذكر ادعاهاي واهي گفت: برخلاف راهي كه ايران طي كرده و در آن به تلاش براي دستيابي به سلاحهاي هسته اي متهم شده است، اما راهي كه هند و پاكستان براي دستيابي به تسليحات هسته اي طي كرده اند، قانوني بوده است.

- به دنبال خشونت هاي اخير در عراق ، كاخ سفيد در حال بررسي اين مسئله است كه آيا عقب نشيني هر چه بيشتر نظاميان آمريكايي از اين كشور اقدامي درست است يا خير.

- بر اساس نظرسنجي صورت گرفته توسط روزنامه هاآرتص، حمايت هاي داخلي از "ايحود اولمرت" كفيل شارون طي ماههاي اخير به پايين ترين حد خود رسيده است.