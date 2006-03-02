همكاري ايران و مالزي منشا خير و بركات فراواني براي آسيا و جهان اسلام خواهد بود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي، وي در اين مراسم كه ساعت 21 امشب به وقت محلي در ساختمان پادشاهي مالزي برگزار شد،طي سخنان كوتاهي، ضمن ابراز خرسندي از حضور در كشور زيبا و دوست داشتني مالزي و ميهمان نوازي گرم و صميمانه دولت و ملت مالزي گفت: علي رغم فاصله طولاني جغرافيايي ميان دو ملت ايران و مالزي، همواره روح تفاهم و همدلي وجود داشته و عوامل مختلفي ما را به يكديگر نزديك مي سازد كه اسلام در راس همه آنهاست.

احمدي نژاد افزود : ما در قرار گرفتن در دو منطقه مهم جهان و به عنوان دو كشور آسيايي و عضو جامعه بزرگ اسلامي مي توانيم بهترين روابط را در همه زمينه هاي ملي ، منطقه اي و بين المللي داشته باشيم .

رئيس جمهور اظهار داشت: اگرچه روابط دو كشور در سالهاي اخير پيشرفت قابل توجهي داشته است، اما هنوز به سطح و جايگاهي كه شايسته دو ملت بزرگ ايران و مالزي باشد نرسيده است و معتقديم ظرفيت هاي فراواني براي همكاري در كليه عرصه هاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و سياسي وجود دارد و اميدواريم اين سفر بتواند راه را براي گسترش هر چه بيشتر اين همكاري ها فراهم نمايد.

وي كميسيون مشترك دو كشور ايران و مالزي را سازكار مناسبي براي فعال كردن ظرفيت همكاري هاي فيمابين دانست و ابراز اميدواري كرد با برگزاري هرچه سريعتر ششمين اجلاس كميسيون مشترك در تهران، عزم و اراده مشترك موجود براي ارتقاي همكاري ها و اجراي تفاهمات حاصله از اين سفر محقق گردد.

احمدي نژاد خطاب به "سراج الدين جمال الليل پوترا" پادشاه و ساير مقامات حاضر در اين ضيافت شام، گفت: با اطمينان مي گويم هيچ زمينه اي نيست كه در آن ما آمادگي همكاري با مالزي را نداشته باشيم زيرا اين همكاري ها ضمن آنكه به سود دو ملت ايران و مالزي است، منشا خير و بركات زيادي براي آسيا و جهان اسلام خواهد بود.

وي ادامه داد: ما مي توانيم با عنايت به روح تفاهم و همكاري موجود ميان دو كشور و برخورداري از كليه ظرفيت ها در حل مشكلات و ساختن جهاني سرشار از صلح، عدالت، برابري و محبت سهيم باشيم.

رئيس جمهور گفت : متاسفانه امروز شاهد روحيه اقتدارگرايي و انحصارطلبي در جهان هستيم كه اين روحيه در مقابل خداپرستي ، معنويت، عدالت طلبي، رشد و تعالي ملت هاي مستقل و آزاد جهاني است.

هجوم آنان به مقدسات و ارزشها و فرهنگ اسلامي و اخيرا اهانت به پيامبر عزيز اسلام نمونه اي از اين رويكرد است و مقابله و صف آرايي بعضي قدرت هاي غربي در مقابل ملت ايران براي جلوگيري از دستيابي به فناوري هسته اي صلح آميز نمونه ديگري است.

وي افزود: ما مطمئن هستيم با همكاري هاي صميمانه دو كشور و ساير كشورهاي اسلامي و دوست مي توانيم به مشكلات موجود غلبه كرده و به سهم خود در اصلاح روند هاي موجود موثر باشيم .

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به مالزي رئيس جمهوري اسلامي ايران در پايان بار ديگر از ميهمان نوازي گرم و صميمانه دولت دوست و برادر، مالزي سپاسگذاري كرد و براي پادشاه، نخست وزير و مسئولان اين كشور آرزوي موفقيت كرد.

پيش از حضور در سالن ضيافت شام رسمي، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران به اتفاق همسر خود در ملاقات كوتاهي با پادشاه و نخست وزير مالزي و همسرانشان حضور يافت.

آشنايي با خانواده سلطنتي، امضاي دفتر يادبود، مراسم عكس يادگاري، تبادل هدايا و معرفي اعضاي دو هيات ميهمان و ميزبان از ديگر برنامه هاي جنبي مراسم ضيافت شام پادشاه مالزي به افتخار رئيس جمهور ايران بود.

پيش از آغاز مراسم نيز سرود ملي دو كشور نواخته شد.