۳۰۰ فقره پروانه شکار پرندگان در دامغان صادر می شود

فرامرز اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه صدور پروانه شکار پرندگان وحشی پس از دو سال توقف به علت خشکسالی و کمبود زاد و ولد دوباره در دامغان از سرگرفته شد، اظهار داشت: شکارچیانی که دارای پروانه شکار هستند می توانند در هر سفر به مناطق آزاد محیط زیست تنها چهار قطعه پرنده شامل کبک، تیهو، با قرقره و بلدرچین شکار کنند.
وی اضافه کرد: انواع پرندگان شکاری و وحشی نظیر بالابان، بحری، شاهین، طرلان، کبک دری، هوبره و زاغ بور در مناطق زیست محیطی شهرستان دامغان زیست می کنند که به علت کمیاب و در حال انقراض بودن زنده گیری و شکار این پرندگان ممنوع است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان تصریح کرد: هر چند که نمی توان آمار دقیقی از جمعیت پرندگان را اعلام کرد ولی شواهد حاکی از آن است که جمعیت پرندگان شکاری و وحشی در مناطق زیست محیطی دامغان به علت حفاظت، پایش زیست محیطی و برخورد قانونی با شکارچیان و احداث آبشخور در زیستگاه های پرندگان ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.
اسفندیاری در خاتمه گفت: پیش بینی می شود تا پانزدهم دی ماه سال جاری که مهلت پایان شکار پرندگان است ۳۰۰ فقره پروانه شکار از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان صادر شود.
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