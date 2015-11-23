  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۸

حمایت کمیته اجرایی فیزو از ورزش دانشگاهی ایران

حمایت کمیته اجرایی فیزو از ورزش دانشگاهی ایران

کمیته اجرایی فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی جهان حمایت خود را از برنامه‌های فدراسیون دانشگاهی ایران اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، به دنبال برگزاری انتخابات فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی جهان (FISU) و انتخاب اعضای جدید، محمدحسین علیزاده سرپرست فدراسیون با ارسال تبریک به اعضای کمیته اجرایی، آمادگی فدراسیون ورزش دانشگاهی ایران را برای کمک در اجرای برنامه‌های فدراسیون جهانی اعلام کرد.

بنابراین گزارش به همین منظور اعضای کمیته اجرایی با ارسال پیام ضمن تشکر اعلام کردند که قطعا نیازمند همکاری با فدراسیون ورزش دانشگاهی ایران در جهت پیشبرد اهداف و فلسفه فیزو به منظور تقویت، توسعه و ترویج ورزش دانشگاهی جهان خواهیم بود. فدراسیون جهانی همچنین با توجه به پتانسیل بالای کشور ایران خواستار میزبانی رویدادهای جهانی و آسیایی شد.

کد مطلب 2975304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها