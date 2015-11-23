حمایت کمیته اجرایی فیزو از ورزش دانشگاهی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، به دنبال برگزاری انتخابات فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی جهان (FISU) و انتخاب اعضای جدید، محمدحسین علیزاده سرپرست فدراسیون با ارسال تبریک به اعضای کمیته اجرایی، آمادگی فدراسیون ورزش دانشگاهی ایران را برای کمک در اجرای برنامه‌های فدراسیون جهانی اعلام کرد.

بنابراین گزارش به همین منظور اعضای کمیته اجرایی با ارسال پیام ضمن تشکر اعلام کردند که قطعا نیازمند همکاری با فدراسیون ورزش دانشگاهی ایران در جهت پیشبرد اهداف و فلسفه فیزو به منظور تقویت، توسعه و ترویج ورزش دانشگاهی جهان خواهیم بود. فدراسیون جهانی همچنین با توجه به پتانسیل بالای کشور ایران خواستار میزبانی رویدادهای جهانی و آسیایی شد.