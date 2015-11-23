حمید لطفاللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چرا باوجود تأکید شورای شهر و نمایندگان و مسئولان استانی شهرداری نیروهای خود را تعدیل نمیکند، تصریح کرد: ما تعدیل نیرو نخواهیم داشت و بهجای آن به دنبال ساماندهی هستیم.
وی با تأکید به اینکه تمامی نیروهای شاغل در شهرداری اعم از رسمی، فصلی، پیمانی و قرارداد حرفهایترین و پاک دستترین نیروها هستند، متذکر شد: در وضعیتی که اقتصاد شهری دچار رکود است نیروهای شهرداری جزو پاک دستترین نیروها بوده و به شکل بهینه به مردم ارائه خدمت میکنند.
شهردار اردبیل با تأکید بهضرورت ساماندهی نیروها اضافه کرد: اینکه گفته میشود استخدام اخیر غیرقانونی بوده بنده چنین دیدگاهی ندارم و در مقابل ساماندهی نیروها را به جد دنبال خواهم کرد.
لطفاللهیان در پاسخ به این سؤال که این ساماندهی آیا به معنی ریزش نیرو است، اضافه کرد: ما بههیچ عنوان تعدیل و ریزش نیرو نخواهیم داشت و بهعنوان مثال در ساماندهی برخی نیروها بهصورت فصلی فعال میشوند و یا وضعیت برخی نیروهای قراردادی تعیین تکلیف میشود.
انباشت نیرو در شهرداریها
وی ساماندهی را باهدف تلاش برای جهتدهی فعالیت نیروها در راستای اهداف سازمانی عنوان کرد و متذکر شد: ما کارگروهی با عنوان کمیسیون ساماندهی نیروی انسانی داریم که مرتباً تشکیل جلسه میدهد و نسبت به ساماندهی نیروها به دنبال یک برنامه جامع است.
شهردار اردبیل با تأکید به اینکه اغلب شهرداریها با انباشت نیرو مواجه هستند و شاید در برخی مازاد بر نیاز نیز باشد، اضافه کرد: تلاش میکنیم از ظرفیت نیروی انسانی موجود بهرهبرداری بهینه داشته باشیم.
لطفاللهیان به اشتغال دو هزار نفر در بدنه شهرداری اردبیل اشاره کرد و بیان داشت: هزار نفر نیز بهصورت حجمی و فصلی با این نهاد اجرایی همکاری دارند.
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