حمید لطف‌اللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چرا باوجود تأکید شورای شهر و نمایندگان و مسئولان استانی شهرداری نیروهای خود را تعدیل نمی‌کند، تصریح کرد: ما تعدیل نیرو نخواهیم داشت و به‌جای آن به دنبال ساماندهی هستیم.

وی با تأکید به اینکه تمامی نیروهای شاغل در شهرداری اعم از رسمی، فصلی، پیمانی و قرارداد حرفه‌ای‌ترین و پاک دست‌ترین نیروها هستند، متذکر شد: در وضعیتی که اقتصاد شهری دچار رکود است نیروهای شهرداری جزو پاک دست‌ترین نیروها بوده و به شکل بهینه به مردم ارائه خدمت می‌کنند.

شهردار اردبیل با تأکید به‌ضرورت ساماندهی نیروها اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود استخدام اخیر غیرقانونی بوده بنده چنین دیدگاهی ندارم و در مقابل ساماندهی نیروها را به جد دنبال خواهم کرد.

لطف‌اللهیان در پاسخ به این سؤال که این ساماندهی آیا به معنی ریزش نیرو است، اضافه کرد: ما به‌هیچ‌ عنوان تعدیل و ریزش نیرو نخواهیم داشت و به‌عنوان‌ مثال در ساماندهی برخی نیروها به‌صورت فصلی فعال می‌شوند و یا وضعیت برخی نیروهای قراردادی تعیین تکلیف می‌شود.

انباشت نیرو در شهرداری‌ها

وی ساماندهی را باهدف تلاش برای جهت‌دهی فعالیت نیروها در راستای اهداف سازمانی عنوان کرد و متذکر شد: ما کارگروهی با عنوان کمیسیون ساماندهی نیروی انسانی داریم که مرتباً تشکیل جلسه می‌دهد و نسبت به ساماندهی نیروها به دنبال یک برنامه جامع است.

شهردار اردبیل با تأکید به اینکه اغلب شهرداری‌ها با انباشت نیرو مواجه هستند و شاید در برخی مازاد بر نیاز نیز باشد، اضافه کرد: تلاش می‌کنیم از ظرفیت نیروی انسانی موجود بهره‌برداری بهینه داشته باشیم.

لطف‌اللهیان به اشتغال دو هزار نفر در بدنه شهرداری اردبیل اشاره کرد و بیان داشت: هزار نفر نیز به‌صورت حجمی و فصلی با این نهاد اجرایی همکاری دارند.