  1. استانها
  2. اردبیل
۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۳

شهردار اردبیل با مهر مطرح کرد؛

شهرداری اردبیل ریزش نیرو نخواهد داشت/استخدام‌ها غیرقانونی نیست

شهرداری اردبیل ریزش نیرو نخواهد داشت/استخدام‌ها غیرقانونی نیست

اردبیل- شهردار اردبیل گفت: برخلاف برخی تأکیدات مبنی بر ضرورت کاهش نیروهای شاغل در شهرداری اردبیل، در این نهاد اجرایی ریزش نیرو نخواهیم داشت.

حمید لطف‌اللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چرا باوجود تأکید شورای شهر و نمایندگان و مسئولان استانی شهرداری نیروهای خود را تعدیل نمی‌کند، تصریح کرد: ما تعدیل نیرو نخواهیم داشت و به‌جای آن به دنبال ساماندهی هستیم.

وی با تأکید به اینکه تمامی نیروهای شاغل در شهرداری اعم از رسمی، فصلی، پیمانی و قرارداد حرفه‌ای‌ترین و پاک دست‌ترین نیروها هستند، متذکر شد: در وضعیتی که اقتصاد شهری دچار رکود است نیروهای شهرداری جزو پاک دست‌ترین نیروها بوده و به شکل بهینه به مردم ارائه خدمت می‌کنند.

شهردار اردبیل با تأکید به‌ضرورت ساماندهی نیروها اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود استخدام اخیر غیرقانونی بوده بنده چنین دیدگاهی ندارم و در مقابل ساماندهی نیروها را به جد دنبال خواهم کرد.

لطف‌اللهیان در پاسخ به این سؤال که این ساماندهی آیا به معنی ریزش نیرو است، اضافه کرد: ما به‌هیچ‌ عنوان تعدیل و ریزش نیرو نخواهیم داشت و به‌عنوان‌ مثال در ساماندهی برخی نیروها به‌صورت فصلی فعال می‌شوند و یا وضعیت برخی نیروهای قراردادی تعیین تکلیف می‌شود.

انباشت نیرو در شهرداری‌ها

وی ساماندهی را باهدف تلاش برای جهت‌دهی فعالیت نیروها در راستای اهداف سازمانی عنوان کرد و متذکر شد: ما کارگروهی با عنوان کمیسیون ساماندهی نیروی انسانی داریم که مرتباً تشکیل جلسه می‌دهد و نسبت به ساماندهی نیروها به دنبال یک برنامه جامع است.

شهردار اردبیل با تأکید به اینکه اغلب شهرداری‌ها با انباشت نیرو مواجه هستند و شاید در برخی مازاد بر نیاز نیز باشد، اضافه کرد: تلاش می‌کنیم از ظرفیت نیروی انسانی موجود بهره‌برداری بهینه داشته باشیم.

لطف‌اللهیان به اشتغال دو هزار نفر در بدنه شهرداری اردبیل اشاره کرد و بیان داشت: هزار نفر نیز به‌صورت حجمی و فصلی با این نهاد اجرایی همکاری دارند.

کد مطلب 2975309
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها