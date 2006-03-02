در سيستم اكران دچار بي عدالتي هستيم / فيلم هايي كه اكران نمي شوند فرهنگي ترند

غلامرضا آزادي، تهيه كننده سينماي ايران، ضمن بيان اين مطلب، در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد تدوين آيين نامه جديد اكران گفت : بهرحال، آلان رسم شده گروهي فيلم مي سازند و فيلم شان اكران نمي شود و اگر شوراي صنفي اكران اين ادعا را دارد كه همه فيلمهايي كه مجوز از ارشاد دريافت مي كنند، بايد اكران بشوند، بايد همه فيلم ها تا به حال به نمايش در آمده باشند، ولي درصد قابل توجهي از فيلم ها اكران نشده اند.

وي تاكيد كرد: اگر قرار است نان برشته و مرغوب براي يك عده اي باشد و نان سوخته و خمير براي ديگران باشد؛ اين ديگر اسمش عدالت نيست كه مدعي آن هستيم و يك سري از فيلم هاي تهيه كنندگان خاص، امكان اكران گسترده فيلمشان را داشته باشند و سر بقيه هم بي كلاه بماند .

آزادي خاطر نشان كرد : در حال حاضر، سينماداران به اختيار خودشان هر فيلمي را كه دوست دارند، اكران مي كنند. من معتقد هستم همان فيلمهايي كه اكران نشده اند، فرهنگي تر هستند و براي رشد و تعالي فرهنگي اين مردم مورد نيازند. البته بالطبع سازندگان اين آثار، نيز، متفكرتر و با فرهنگ تر هستند. در اين صورت عدالت حكم مي كند همه فيلمها با يك نگاه و توجه ديده شود و حقوق سازندگان آنها در تصميمات و برنامه ريزي ها لحاظ شود .

اين تهيه كننده افزود: سالها قبل اواخر اسفند، دفترچه اي از سوي وزارت ارشاد صادر شد كه در آن، آثاري كه پروانه و درجه نمايش دارند، وضعيت اكرانشان مشخص بود و به تدريج تا پايان سال به نمايش در مي آمدند. آن روش، يكي از عادلانه ترين شيوه هاي اكران بود و البته مشخص نبود اكران فيلم دو هفته طول مي كشيد يا چند هفته و يا اصلاً فروش خوبي داشت، ولي فرصت نمايش براي همه يكسان بود .

تهيه كننده " كاكلي " افزود : بهترين شيوه طراحي اكران بايد براساس فيلمهاي توليدي ساليانه و زمان موجود در يك سال براي نمايش فيلمها تنظيم شود و هر چند زمان اندك، ولي همه فيلمها شانس اكران داشته باشند.

وي افزود : مهم ترين ضربه اي كه ما تهيه كنندگان در اين چند ساله متحمل شده ايم، به بي عدالتي در اكران و گسترش مسائل ضد فرهنگي برمي گردد. تهيه كننده خاصي، فيلمي توليد مي كرد و هنوز فيلمش پروانه نمايش نگرفته بود، سينماهاي اكرانش معلوم بود! جالب است كه آن فيلم يكي از مبتذل ترين آثار زمان خود هم محسوب مي شد.

آزادي تاكيد كرد : در اين كشور به اندازه اي كه در فيلم و اكران و مسائل مربوط به نمايش فيلم دزدي مي شود، در هيچ چيز ديگر دزدي نمي شود، براي مثال فيلم سينمايي تبديل به نسخه ويدئويي مي شود، البته بدون اجازه از صاحبان فيلمها و صاحب فيلم براي احقاق حقش هيچ گونه قدرت و توانايي ندارد. ولي اگر يك نفر دست در جيب فردي بكند سريع توسط پليس دستگير مي شود. در اين صورت ما صنفي هستيم كه بدون هيچ حمايت قانوني و هميشه كالاي توليديمان در معرض خطر سوء استفاده قرار دارد.

اين تهيه كننده تاكيد كرد: طرح اكران آزاد براي توليد كننده و پخش كننده توامان، خوب است، ولي براي توليد كننده صرف، چندان منفعتي ندارد.