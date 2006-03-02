ضيافت شام پادشاه مالزي به افتخار رئيس جمهور

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي ، امضاي دفتر يادبود، آشنايي با خانواده سلطنتي هيات حاكمه مالزي، عكس يادگاري، معرفي اعضاي دو هيات ميهمان و ميزبان با حضور پادشاه مالزي و رئيس جمهوري اسلامي ايران و تبادل هدايا و سخنراني پادشاه مالزي و رئيس جمهوري ايران به همراه نواخته شدن سرود ملي دو كشور از برنامه هاي اين ضيافت شام است.