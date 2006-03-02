به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي ، امضاي دفتر يادبود، آشنايي با خانواده سلطنتي هيات حاكمه مالزي، عكس يادگاري، معرفي اعضاي دو هيات ميهمان و ميزبان با حضور پادشاه مالزي و رئيس جمهوري اسلامي ايران و تبادل هدايا و سخنراني پادشاه مالزي و رئيس جمهوري ايران به همراه نواخته شدن سرود ملي دو كشور از برنامه هاي اين ضيافت شام است.
/گزارش مهر از كوالالامپور/ امشب برگزار مي شود ؛
ضيافت شام پادشاه مالزي به افتخار رئيس جمهور
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران كه به مالزي سفر كرده است، امشب به اتفاق هيات همراه در ضيافت شام "سراج الدين جمال الليل پوترا" پادشاه مالزي شركت مي كند.
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