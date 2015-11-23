دیابت در برنامه ۱۰ ساله کنترل می شود/۴۰۰ میلیون دیابتی در دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محمدباقر لاريجانی روز دوشنبه در همايش بين‌المللي راهبری ديابت كه در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزاری می شود، با بيان اينكه سالانه ۳۸ ميليون نفر در دنيا به علت بيماري‌هاي غيرواگير جان خود را از دست مي‌دهند، گفت: در صدد هستيم با تدوين سند بيماری های غيرواگير جلوی بسياری از حوادث به خصوص مرگ‌هاي زودرس را بگيريم.

وی با بیان اینکه بيماری های غيرواگير در حال حاضر مهمترين تهديدكننده سلامت زندگی مردم هستند، افزود: در حال حاضر بيماری های غيرواگير شايع ترين بيماری ها در كشور هستند و بيماری های قلبي عروقي، سرطان‌ها، ديابت و آسم مهمترين علل مرگ و مير را تشكيل مي‌دهند و بايد تلاش كنيم مرگ و مير ناشي از اين بيماري‌ها را كاهش دهيم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ فدراسيون جهاني ديابت در حال حاضر ۴۰۰ ميليون نفر در دنيا مبتلا به ديابت هستند و اين آمار نشان‌دهنده رشد شتابان ديابت در همه جاي دنياست.

وی افزود: مرگ و مير ناشی از ديابت در حال افزايش است و در ایران نيز يكي از عوامل اصلي مرگ و مير به بيماري ديابت و عوارض آن مرتبط مي‌شود.

رئیس همایش بین المللی راهبری دیابت با بيان اينكه بررسي‌هاي انجام شده در كشور نشان مي‌دهد كه بيماري ديابت در استان‌هاي شمالي و مركزي شيوع بالايي دارد گفت: نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه بيماري ديابت و عوارض آن ۳۰۰ هزار سال عمر مفيد كشور را در معرض تهديد قرار مي‌دهد.

لاریجانی همچنين به هزينه‌هاي بالاي درماني اين بيماري اشاره كرد و گفت: ۹ درصد هزينه‌ها مربوط به عوارض بيماري ، ۵۰ درصد مربوط به دارو، ۲۰ درصد مربوط به عوارض قلبي و عروقي و كليوي است.

وي ضمن قدرداني از تلاش‌هاي وزير بهداشت براي جلب موافقت رئيس جمهوری و رئيس مجلس شورای اسلامی و نيز وزرا در اولويت قرار دادن حوزه سلامت و بيماري‌هاي غيرواگير و اهميت سند ملي ديابت، گفت: يكي از اهداف اين سند اين است كه تا ۱۰ سال آينده جلوی افزايش شيوع ديابت و چاقی را بگيريم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفت: امروز برنامه عملياتی ملی برای پيشگيري و كنترل ديابت بين سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ يعنی طی ۱۰ سال آينده را رونمايی می كنيم و اميدواريم بتوانيم در چارچوب ارائه خدمات درماني استانداردهای لازم را در زمينه مراقبت از بيماری ديابت افزايش دهيم و نيز تحقيق و توسعه در اين زمينه را گسترش داده و آموزش‌هاي عمومي و تخصصی را ساماندهی كنيم.

وی در ادامه ارتقاء كيفيت زندگی مردم، پوشش بيمه‌ای مناسب و نظام ثبت ملی بيماران ديابت را جزء اهداف ارائه خدمات درمانی به بيماران مبتلا به ديابت عنوان كرد و گفت: اميدواريم، نظام ثبت ملی بيماران ديابت به طور صد درصد در سراسر كشور گسترش يابد.