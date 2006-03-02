بولتون خواستار همراهي ژاپن با فشارهاي آمريكا عليه ايران شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز،"جان بولتون" روزگذشته در گفتگو با خبرگزاري كيودو در نيويورك به منظور همراه كردن توكيو با سياستهاي تبعيض آميز و ظالمانه واشنگتن عليه تهران ابراز اميدواري كرد تا ژاپن به حمايت از سياستهاي آمريكا در جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري هسته اي صلح آميز ادامه دهد.



بولتون براي بدبين كردن افكار عمومي به برنامه صلح آميز هسته اي ايران، اين كشور را به تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي متهم كرد و در اين باره گفت :" من اميدوارم كه ژاپن سياستهايي را كه به طور مفصل براي جلوگيري از ايران در دستيابي به سلاحهاي هسته اي تشريح كرده است، ادامه دهد."

وي افزود:"ما اميدواريم كه راهي وجود داشته باشد تا در زمينه بررسي موضوع انرژي ايران با هم همكاري داشته باشيم، اما اين مسئله ممكن است براي ژاپن چندان مطلوب نباشد؛ ما اين مسئله را مي فهميم ، اما فكر مي كنيم كه همكاري نزديك ما براي منع گسترش سلاحهاي هسته اي مسئله اي مهم به شمار مي رود."

بولتون ادعا كرد كه ايران از موقعيت خود به عنوان يك صادركننده مهم نفت به عنوان اهرمي در مذاكرات با ديگر كشورها استفاده كرده است.

وي در ادامه يك بار ديگر مدعي شد: " ايران از نفت و گاز طبيعي به عنوان يك سلاح استفاده كرده است."

ژاپن حدود 15 درصد از نفت خام خود را از ايران وارد مي كند، يعني حدود 500 هزار بشكه در روز و داراي روبط سالمي با تهران است.

با وجود مخالفتهاي آمريكا، توكيو دو سال پيش يك پروژه چند ميليارد دلاري را براي توسعه ميدان آزادگان به امضا رسانده است.

از سوي ديگر رئيس جمهوري آمريكا اخيرا بار ديگربا تكرار ادعاها و اتهامات بي پايه واساس خود عليه ايران مبني بر تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي تاكيد كرد كه اجازه نخواهد داد ايران به فناوري هسته اي دست پيدا كند.

با وجودي كه ايران به عنوان عضو ان پي تي كه به تمام قوانين آن پايبند بوده است وتمام اقدامات لازم را براي شفاف سازي و دادن اطمينان به جامعه بين المللي درباره صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود انجام داده است، اما همچنان غرب و در راس آن آمريكا با حمايت هاي تبليغاتي و جنگ رواني صهيونيستها در مقابل اين برنامه صلح آميز سنگ اندازي مي كنند و از تمام حربه ها و به ويژه ارگانهاي بين المللي براي پيشبرد اهداف خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران و محروم كردن آن از فناوري صلح آميز استفاده مي كنند؛ اين امر بار ديگر دوگانگي معيارهاي آمريكا در قبال مسائل هسته اي و سياسي كردن پرونده هسته اي ايران توسط اين كشور و اروپا را نشان مي دهد.