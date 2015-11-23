نامه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی درباره مشکلات ادغام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر بیات در نامه‌ای خطاب به دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نوشته است: بالغ بر سه میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که با احتساب افراد خانواده خود جمعیتی نزدیک به هفت میلیون نفر را شامل می‌شوند همواره به عنوان قشری تاثیرگذار در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایفای نقش نموده و یقیناً هرگونه توجهی و اعمال سیاست‌های غیرکارشناسی و شتابزده در حوزه‌های درمانی، رفاهی و معیشتی آنها پیامدهای منفی گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت.

متاسفانه چند صباحی است با طرح موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت آرامش حاکم بر این جامعه شریف دستخوش تغییر و تهدید شده است.

جنابعالی نیک مستحضرید تمامی منابع، سرمایه‌ها و ذخایر سازمان تامین اجتماعی به ویژه امکانات و زیرساخت‌های درمانی این سازمان مردمی دارای مالکانی مشخص هستند که همانا قشر زحمتکش کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند. این اموال و دارائی‌ها در زمره حق‌الناس با پرداخت حق بیمه بین نسلی اقشار ضعیف جامعه بوده و بیت‌المال نیست که ادغام آنها با سایر منابع بلااشکال و تغییر ماهیت داده شوند.

از این رو بسیار طبیعی است جامعه چند میلیونی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با حساسیت بسیار از منافع و ذخایر حقّه و ارزشمند خود که از بازنشستگان به امانت گرفته‌اند حراست و پاسداری کرده و نگران اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی در این خصوص باشند.

فارغ از آنکه اجرایی کردن بحث ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی دارای مشکلات و ابهامات متعدد حقوقی و شرعی و قانونی بسیاری است که بارها توسط کارشناسان مطرح و مورد تائید قرار گرفته است، مطرح کردن این موضوع چالش برانگیز و ناصحیح با فضای همدلی ایجاد شده در کشور که عاملی مهم در گذار از شرایط تحریم و کاهش فشارهای اقتصادی است، کاملاً در تناقص بوده و فضای اعتماد موجود در میان بازنشستگان و مستمری بگیران را که همواره از حامیان دولت تدبیر و امید بوده اند دچار خدشه جدی خواهد کرد.

تشکلات و کانون‌های بازنشستگی حسب درک شرایط ویژه کشور با اعمال مدیریت یکپارچه و دعوت جامعه چند میلیونی بازنشستگان و مستمری‌بگیران، به خویشتنداری و مدارا تاکنون توانسته است از گسترش تنش‌ها و پیامدهای ناشی از اعتراض به موضوع ادغام موفق عمل نمایند لیکن با تکرار مواضع غیراصولی و طرح چندباره این موضوع توسط برخی از افراد مسئول و افزایش نگرانی‌ها و دغدغه‌ها در میان بازنشستگان و مستمری بگیران سراسر کشور، بروز تبعات منفی آن دور از انتظار نخواهد بود.

لذا از آن برادر بزرگوار درخواست می‌نماییم ضمن بکارگیری تمامی ابزارها و تمهیدات لازم به لحاظ کاهش و رفع نگرانی این قشر معزز امکان انجام دیدار نمایندگان بازنشستگان و مستمری بگیران با جنابعالی را باهدف طرح موضوع و بحث و تبادل نظر در این خصوص فراهم آورند.