خودروهای انباری به مردم تحویل داده نشد/روایت بازی تازه خودروسازان

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: هجدهم آبان بود که دولت به طور رسمی سوت آغاز فروش اعتباری خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی را به صدا درآورد. همان روزهایی که نیاز بود تا تقاضای مردم تحریک شود و بازار برای تشویق مردم به مراجعه و مشارکت در این طرح داغ شود، اعلام شد که حداقل یک هفته پس از تکمیل ثبت نام از سوی مشتری در نمایندگی‌های مجاز خودروسازان، خودرو تحویل خواهد شد.

فلسفه اجرای این طرح هم آن بود که پارکینگ خودروسازان از خودروهای تولید شده و فروش نرفته به دلیل رکود، خالی شود و در مقابل، مردم هم با دریافت وام ارزان قیمت و با شرایط مناسب، بتوانند خریدهای مناسبی را داشته باشند و یخ تقاضای خود را که چند ماه فریز کرده بودند، باز کنند. به همین دلیل در همان ساعات ابتدایی اجرای طرح، دولت آنقدر با هیاهو، اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی را تبلیغ کرد که مردم به نمایندگی ها هجوم آورده و همان اول کار، ۱۲ هزار دستگاه خودرو را پیش خرید کردند.

دولت باز هم مردم را در میانه راه جا گذاشت

تا این جای کار همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت و هر روز هم که می‌گذشت، بر تعداد متقاضیان استفاده از وام ۲۵ میلیون تومانی اضافه می‌شد، تا جایی که در روز پنجم اجرای این طرح، به یکباره خبرها و زمزمه‌هایی به گوش رسید که قرار است طرح متوقف شود. بماند که مردم چه حال و احوالی را با شنیدن این خبر داشتند اما به هرحال بانک مرکزی پایش را در یک کفش کرده بود که منابع در نظر گرفته شده برای این طرح تنها پاسخگوی فروش اعتباری ۱۱۰ هزار خودرو است و بنابراین زیر بار مازاد ثبت‌نام‌ها نمی‌رود.

این اعلام بانک مرکزی برای تامین مالی تنها ۱۱۰ هزار خودرو در شرایطی اعلام شد که ۱۳۰ هزار متقاضی، با مراجعه به نمایندگی‌های خودروسازان وارد اجرای طرح شده بودند و همین امر سبب شده بود که ۲۰ هزار ثبت‌نام، به در بسته بانک مرکزی برای تامین اعتبار بخورند. همان زمان بود که انتقادها از چگونگی اجرای این طرح آغاز شد، همان انتقادهایی که در مورد نحوه اجرای سبد کالا هم مشاهده می‌شد. دولت اگرچه برنامه خوبی را تدارک دیده بود اما در عمل به دلیل ضعف مدیریتی و اجرای آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، کار با دشواری‌های بسیاری برای مردم همراه شد و در عمل، خاطره خوشی در ذهن مردم از ارایه سبد کالا از سوی دولت، نقش نبست.

آغاز سریال سرگردانی مردم در نمایندگی‌ها

این بار هم همان سریال تکرار شد. این مردم بودند که باز هم با دولت همراه شدند و اما دولت، باز هم در میانه راه آنها را جا گذاشت. اکنون، مردم مانده‌اند و طرحی که سرانجام آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اکنون بانک مرکزی همچنان زیر بار ۲۰ هزار دستگاه خودروی مازاد بر رقم اعلام شده نمی رود و بنابراین بلاتکلیفی همچنان وجود دارد.

از سوی دیگر حال که بیش از دو هفته از زمان اجرای طرح می‌گذرد، هیچ خبری از زمان تحویل خودروها نیست. بر این اساس، قرار بود که تحویل به صورت فوری باشد و خودروها هم در مدت زمان یک هفته تا یک ماه تحویل مردم شوند. بنابراین خودروسازان ترجیح داده اند که همان زمان حداکثری را انتخاب کنند و بعد هم برای تحویل خودروها، زیر قول و قرارشان بزنند.

آنها اکنون می گویند که فعلا خبری از تحویل خودروها نیست و بنابراین مشتریانی که ثبت نام کرده اند، باید صبر کنند تا بانک مرکزی تصمیم به تنزیل اسناد بگیرد، این در شرایطی است که در جلسه ای که در میانه اجرای طرح، میان خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، یکی از مسئولان صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که در روز پنجم اجرای طرح، ۱۶۰ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به حسابش واریز شده است. مقامات مسئول دیگر خودروساز هم اعلام کردند که ۴۶۰ میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به حسابش واریز شده است.

«فعلا خبری نیست»

در روزهای اخیر که مردم به نمایندگی ها مراجعه می کنند تا حال و روز تحویل خودروهای ثبت نام‌شان را بگیرند، تنها با یک جمله از سوی نمایندگان فروش مواجه می شوند که «فعلا خبری نیست» یا اینکه «خودمان با شما تماس می‌گیریم.»

اکنون هم که خبرها از صدور بخشنامه‌هایی از سوی خودروسازان به نمایندگان فروش‌شان می رسد، بخشنامه هایی مبنی بر این که فعلا خودروهای ثبت نامی در قالب طرح خرید اعتباری خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی را تحویل ندهید تا اینکه تکلیف با بانک مرکزی مشخص شود.

یکی از نمایندگی‌های فروش خودروسازان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هر روز که می گذرد، مراجعات مردم به نمایندگی ها زیادتر می‌شود و البته برخی از همکارانی که در امدادخودرو هم کار می کنند، در این رابطه مورد سئوال قرار می گیرند. مردم انتظار دارند که خودروهای خود را هرچه زودتر تحویل بگیرند، چراکه زمان دریافت خودرو از ابتدا به آنها حداقل یک هفته اعلام شده است.

وی می افزاید: مردم مراجعات زیادی به نمایندگی ها دارند، ولی ما به عنوان نمایندگی های خودروسازان، جوابی برای آنها نداریم و متاسفانه برخی اوقات، مردم تلخی رفتارشان را نصیب ما به عنوان کارمندان فروش می کنند در حالی که ما مقصر نیستیم و خودروسازان خود زمان تحویل را به تاخیر انداخته اند.

یکی دیگر از نمایندگان فروش به خبرنگار مهر می گوید: در ابتدا که اجرای این طرح آغاز شده بود، خودروسازان اعلام کردند که زمان تحویل خودروهای این طرح حداقل یک هفته ای است و بنابراین ما هم به متقاضیان اعلام کردیم که اگر اعتبارشان از سوی خودروساز تائید شود، یک هفته تا نهایت یک ماه خودرو را می گیرند، در حالی که مردم روی همان یک هفته حساب باز کرده اند و اکنون مراجعات گسترده دارند.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی چه زمانی اعتبار لازم برای اجرای این طرح را به تامین می کنند و بنابراین مردم چه زمانی می توانند خودروهای خود را تحویل بگیرند.