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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۳۵

وقوع دو انفجار قوي در نزديكي كنسولگري آمريكا در كراچي

وقوع دو انفجار قوي در نزديكي كنسولگري آمريكا در كراچي

دو انفجار قوي صبح پنجشنبه در پاركينگ يك هتل بزرگ شهر كراچي در جنوب پاكستان و در نزديكي كنسولگري آمريكا در اين شهر به وقوع پيوست.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت "سوئيس انفو"، يك افسر پليس پاكستان به خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت: دو انفجار قوي صبح امروز در نزديكي كنسولگري آمريكا در كراچي به وقوع پيوست و هنوز شمار قربانيان اين حادثه مشخص نشده است.

‍"جواد اكبر" مامور پليس محلي پاكستان افزود: يكي از انفجارها بسيار قوي بود.

وي خاطرنشان كرد: افرادي در اين حادثه صدمه ديده اند، اما به دليل نامنظم بودن وضعيت، اطلاعي از شمار دقيق قربانيان نداريم.

چندين دستگاه خودرو در پاركينگ هتل كراچي كه آمبولانس ها نيز براي كمك به قربانيان در محل حضور يافته اند، همچنان در آتش مي سوزد.

کد مطلب 297539

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