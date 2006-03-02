وقوع دو انفجار قوي در نزديكي كنسولگري آمريكا در كراچي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سايت "سوئيس انفو"، يك افسر پليس پاكستان به خبرنگار خبرگزاري فرانسه گفت: دو انفجار قوي صبح امروز در نزديكي كنسولگري آمريكا در كراچي به وقوع پيوست و هنوز شمار قربانيان اين حادثه مشخص نشده است.

‍"جواد اكبر" مامور پليس محلي پاكستان افزود: يكي از انفجارها بسيار قوي بود.

وي خاطرنشان كرد: افرادي در اين حادثه صدمه ديده اند، اما به دليل نامنظم بودن وضعيت، اطلاعي از شمار دقيق قربانيان نداريم.

چندين دستگاه خودرو در پاركينگ هتل كراچي كه آمبولانس ها نيز براي كمك به قربانيان در محل حضور يافته اند، همچنان در آتش مي سوزد.