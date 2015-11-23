رونمایی مجموعه ده جلدی «پیشگامان دانش وفضیلت» درکانون اندیشه جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مجموعه ده جلدی پیش گامان دانش و فضیلت که نگاره هایی درباره نخبگان دینی است روز سه شنبه مورخ ۳ آذرساعت ۹ صبح با حضور جمعی از نخبگان و دانشجویان، در محل کانون اندیشه جوان پژوهشگاه برگزار می شود.

بنا بر این گزارش در این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر سهرابی فر(معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران) با موضوع حوزه و رسالت الگو سازی برای مخاطب جوان و دکتر حسین خزایی با موضوع تصویر سازی نخبگان دینی گذشته، حال و آینده ایراد سخنرانی می کنند.

این مراسم فردا سه شنبه مورخ ۳ آذر ساعت ۹ صبح، در محل کانون اندیشه جوان به نشانی خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، روبروی سازمان انتقال خون، کوچه فرهنگی، پلاک ۱۹ برگزار می شود.

حضورتمامی علاقمندان در این مراسم بلامانع است.