  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳

فردا برگزار می شود؛

رونمایی مجموعه ده جلدی «پیشگامان دانش وفضیلت» درکانون اندیشه جوان

رونمایی مجموعه ده جلدی «پیشگامان دانش وفضیلت» درکانون اندیشه جوان

مراسم رونمایی از مجموعه ده جلدی پیش گامان دانش و فضیلت که نگاره هایی درباره نخبگان دینی است فردا سه شنبه مورخ ۳ آذربا حضور جمعی از نخبگان و دانشجویان، در محل کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مجموعه ده جلدی پیش گامان دانش و فضیلت که نگاره هایی درباره نخبگان دینی است روز سه شنبه مورخ ۳ آذرساعت ۹ صبح با حضور جمعی از نخبگان و دانشجویان، در محل کانون اندیشه جوان پژوهشگاه برگزار می شود.

بنا بر این گزارش در این مراسم، حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر سهرابی فر(معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران) با موضوع حوزه و رسالت الگو سازی برای مخاطب جوان و دکتر حسین خزایی با موضوع تصویر سازی نخبگان دینی گذشته، حال و آینده ایراد سخنرانی می کنند.

این مراسم فردا سه شنبه مورخ ۳ آذر ساعت ۹ صبح، در محل کانون اندیشه جوان به نشانی خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، روبروی سازمان انتقال خون، کوچه فرهنگی، پلاک ۱۹ برگزار می شود.

حضورتمامی علاقمندان در این مراسم بلامانع است.

کد مطلب 2975401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها