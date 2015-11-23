عراق ۲۶ گیت ورودی در مرز مهران راه اندازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک خلف وادی استاندار واسط عراق در جریان بازدید از مرز بین المللی مهران که همراه سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق صورت گرفت، اظهارداشت: ۲۶ گیت ورودی در مرز مهران ایجاد کرده و درصدد هستیم تا زائران ایرانی به هنگام ورود به کشور عراق مشکلی نداشته باشند.

وی ادامه داد: کشور عراق آمادگی کامل برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی را دارد و در مقایسه با سال قبل شاهد افزایش تردد در مرزهای ایران بخصوص مهران هستیم.

استاندار واسط عراق گفت: کمک های خوبی هم از سوی دولت عراق و هم از سوی ایران بخصوص در زمینه وسایل نقلیه شده و هیچ مشکلی در زمینه تامین وسایل نقلیه وجود ندارد.

مالک خلف وادی افزود: تردد زائران اربعین حسینی خاری در چشم تروریست ها خواهد بود و خوشحالیم که میزبان زائران حسینی هستیم.