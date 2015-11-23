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۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲

عراق ۲۶ گیت ورودی در مرز مهران راه اندازی کرد

عراق ۲۶ گیت ورودی در مرز مهران راه اندازی کرد

استاندار واسط عراق با اشاره به راه اندازی ۲۶ گیت ورودی در پایانه مرزی واسط عراق هم مرز با مهران، گفت: کمک های خوبی برای تامین وسایل نقلیه انجام شده و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک خلف وادی استاندار واسط عراق در جریان بازدید از مرز بین المللی مهران که همراه سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق صورت گرفت، اظهارداشت: ۲۶ گیت ورودی در مرز مهران ایجاد کرده و درصدد هستیم تا زائران ایرانی به هنگام ورود به کشور عراق مشکلی نداشته باشند.

وی ادامه داد: کشور عراق آمادگی کامل برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی را دارد و در مقایسه با سال قبل شاهد افزایش تردد در مرزهای ایران بخصوص مهران هستیم.

استاندار واسط عراق گفت: کمک های خوبی هم از سوی دولت عراق و هم از سوی ایران بخصوص در زمینه وسایل نقلیه شده و هیچ مشکلی در زمینه تامین وسایل نقلیه وجود ندارد.

مالک خلف وادی افزود: تردد زائران اربعین حسینی خاری در چشم تروریست ها خواهد بود و خوشحالیم که میزبان زائران حسینی هستیم.

کد مطلب 2975403

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