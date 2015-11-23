جزئیات برقراری مکالمات تلفنی و اینترنت برای زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، اپراتور ایرانسل در گردهمایی عظیم اربعین حسینی (ع) در تمامی نقاط تحت پوشش اپراتورهای میزبان در کشور عراق، به طور دائم به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت همراه، مکالمه و پیام کوتاه می‌پردازد. همچنین زائران ایرانسلی امسال نیز می‌توانند از تخفیف ویژه رومینگ ایرانسل تا پایان آذرماه بهره‌مند شوند.

این اپراتور اعلام کرد: با توجه به تجربه‌ سال گذشته در ارائه خدمات ارتباطی به بیش از نیم میلیون نفر از زائران در گردهمایی عظیم اربعین حسینی (ع)، در سال جاری و با پیش‌بینی حضور گسترده‌تر زائران در عتبات عالیات، ایرانسلی‌ها می‌توانند با فعال‌سازی سرویس رومینگ خود از تعرفه‌های ویژه‌ اینترنت همراه، ارسال پیامک و مکالمه تا پایان آذرماه در کشور عراق بهره بگیرند.

برای استفاده از خدمات رومینگ، ایرانسل به زائران عتبات عالیات توصیه کرده که ترجیحا پیش از ورود به کشور عراق، کد #۱*۱۱۱* را از سیم‌کارت اعتباری خود شماره گیری کنند. روشن کردن گوشی تلفن همراه، فعال‌سازی سیم‌کارت و دریافت پیام کوتاه با استفاده از خدمات رومینگ ایرانسل در تمامی نقاط جهان رایگان بوده و هیچ هزینه‌ای برای مشترکان ایرانسل در برندارد.

زائران اربعین حسینی می‌توانند با تهیه سیم‌کارت ایرانسل، در هر زمان و مکانی تنها با شماره‌گیری کد #۷* و با در اختیار داشتن شماره کارت و رمز دوم حساب بانکی، سیم کارت خود را به مبلغ دلخواه شارژ کنند و در تمام مناطق تحت پوشش اپراتورهای کشور عراق به خدمات تلفن همراه و اینترنت پرسرعت همراه ایرانسل دسترسی داشته باشند.

همچنین ارسال شارژ از یک سیم‌کارت اعتباری به سیم‌کارت اعتباری دیگر با شماره‌گیری کد *۱۴۱*شماره رمز ۱۲ تا ۱۶ رقمی* شماره فرد دریافت کننده شارژ# امکان‌پذیر است. علاوه بر این، نمایندگان ایرانسل در پایانه‌های مرزی شلمچه، مهران و چزابه جهت عرضه سیم‌کارت و کارت شارژ به زائران عتبات عالیات مستقر شده‌اند.

ایرانسل همچنین به زائران اربعین حسینی توصیه کرد که با وجود فعال بودن امکان استفاده از کدهای دستوری در کشور عراق، برای اطمینان خاطر بیشتر، پیش از خروج از کشور سیم‌کارت خود را حداقل به مبلغ ۵۰هزار تومان شارژ کنند.

مشترکان ایرانسل می‌توانند ریز تعرفه‌های ویژه اینترنت همراه، پیامک و مکالمه در سفر به عتبات عالیات برای حضور در گردهمایی عظیم اربعین حسینی(ع) را در سایت ایرانسل به نشانی www.irancell.ir مشاهده کنند.