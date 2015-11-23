مشکل آبگرفتگی معابر سطح شهرتایباد رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر ایوب سیدالحسینی صبح دوشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از نماد میدان بسیج تایباد اظهار کرد: شهرداری در راستای حمایت از حقوق شهروندی کانالی به عمق یک متر و به طول یک کیلو متر در راستای رفع مشکل آبگرفتگی در خیابان های اصلی شهر را با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و پانصد هزار ریال احداث کرده است.

وی گفت: با احداث این کانال آب های سطحی که در خیابان اصلی شهر باعث مشکلاتی برای شهروندان و کسبه ها شده بود به بیرون از شهر هدایت می شوند.

وی همچنین از بهره برداری پیست دوچرخه سواری در ورودی شهر تایباد در دهه مبارکه فجر با اعتبار یک میلیارد ریال خبر داد و افزود: نماد میدان بسیج شهر تایباد با اعتبار سی میلیون ریال امروز به مناسبت هفته بسیج به بهره برداری رسید.

وی افزود : جدول گذاری و نصب سنگ در آیلند خیابان بهشتی به طول یک کیلومتر و با اعتبار بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال در حال انجام است.

شهردار همچنین از مطالعات ضلع جنوبی خیابان امام خمینی جهت نور پردازی توسط مشاور در حال اجرا است که در آینده نزدیک این خیابان نورپردازی می شود.