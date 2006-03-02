تظاهرات 100 هزار نفري مردمي در هند بر ضد سفر بوش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، روز گذشته دهها هزار معترضان سياستهاي بوش به خيابانها ريختند ، عكس بوش را به آتش كشيدند و شعار هايي مانند ، " برگردد بوش " و " بوش يك قاتل است " سردادند .



حدود 100 هزار از مسلمانان هند با تجمع در قلب دهلي نو شعارهاي ضد بوش سردادند و اين در حالي بود كه صدها پليس ضد شورش آنها را تماشا مي كردند .



گروههاي اسلامي و كمونيست امروز در سرتاسر هند دراعتراض به ديدار جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از هند ، دست به برپايي راهيپايي گسترده خواهند زد .

جرج بوش روز گذشته پس از يك ديدار غير مترقبه از افغانستان ، تحت تدابير شديد امنيتي بي سابقه وارد هند شد .



محوراصلي ديدار بوش از دهلي نو، گفتگو درباره قرارداد همكاري هسته اي است . بوش امروز پس از استقبال رسمي در كاخ رياست جمهوري هند، ديدار خود با مانموهان سينگ نخست وزير اين كشور را آغاز كرد .



در حالي كه اين ديدار سه روزه از سوي بسياري در هند مورد استقبال گرفته مي شود ، اما گروههاي اسلامي و كمونيست كه مخالفت سياستهاي آمريكا مانند حمله به عراق هستند، ازاين سفر خشمگين هستند .

در شهر كلكته كه احزاب چپ از قدرت زيادي بر خوردارند،حدود 25 هزار تن از طرفداران احزاب كمونيست در مركز اين شهر در نشستي عمومي كه توسط كميته ضد ديدار بوش بر گزار كرده بود، شركت كردند .



اين كميته در بيانيه اي اعلام كرد كه كه تحت رياست جمهوري بوش، آمريكا به ادامه اشغال عراق و سركوبي مردم آن ادامه مي دهد ، سوريه را تهديد مي كند و ايران را به خاطر مسئله هسته اي مورد هدف قرار داده است .



طبق قرارداد هسته اي ، هند به فناوري آمريكا در ازاي گشودن تاسيسات غير نظامي خود به روي بازرسيهاي بين المللي و جدايي برنامه هاي نظامي از غير نظامي دسترسي مي يابد. اين قرارداد در آمريكا با مخالفتهايي روبرو شده است زيرا هند ان پي تي را امضا نكرده است .



هنوز اختلافاتي بر سر جزئيات اين قرارداد بين دو كشور وجوددارد . هر چند دو طرف سعي مي كنند كه توقعات خود را كم اهميت جلوه دهند ، اما گفتگوهاي آنان درباره غير نظامي شدن تعدادي از راكتورهاي هند ادامه دارد .



جرج بوش در جمع خبرنگاران در افغانستان ، مسئله هسته اي بين هند و آمريكا را دشوار خواند و بر ادامه گفتگوها و همكاري براي رسيدن به توافق بر سر اين مسئله تاكيد كرد .