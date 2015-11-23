باغ پرندگان در قائم شهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید میرزایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود از سفر یک هیئت سرمایهگذار تایلندی به قائمشهر خبر داد و افزود: با این هیئت در خصوص سرمایهگذاری در پارک جنگلی تلار بهمنظور ساخت هتل و باغ پرندگان و موضوعات گردشگری منطقه مذاکره خواهد شد.
وی در خصوص پروژه نیمهتمام نگین شمال، اظهار داشت: ۴۰ درصد سهام این پروژه متعلق به شهرداری، ۴۵ درصد در اختیار شرکت برج آوران و ۱۵ درصد مربوط به شرکت همپوش است که با توجه به موضوعاتی خاص ادامه فعالیت اتمام کار نگین شمال با همکاری شرکت برج آوران شمال انجام خواهد شد.
وی افزود: در هفته جاری عملیات اجرایی نگین شمال که علاوه برآوردهای بالغبر ۵۰۰ میلیارد تومان برای شهرستان، فضاهای فرهنگی متعددی را برای شهروندان ایجاد میکند، شروع میشود.
رئیس شورای شهر قائمشهر با اشاره به جذب اعتبارات راه از وزارت راه و شهرسازی گفت: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان نهایی شد و آسفالت جاده از میدان جانبازان به امام، تا سهراه الغدیر با موافقت وزارت راه و همکاری سازمان عمران شهرداری انجام خواهد شد.
میرزایی تصریح کرد: مقرر شد بابت آسفالت جاده فوق، وزارت راه و شهرسازی ۴۰۰۰ تن قیر به شهرداری قائمشهر تحویل دهد که از این مقدار هزار و ۳۶۰ تن برای این جاده مصرف و مابقی جهت تعمیر و آسفالت خیابانهای شهرستان در اختیار شهرداری قرار میگیرد.
میرزایی خاطرنشان کرد: طرح کانون جهانگردی جهت ایجاد کمپ اقامتی و احداث پارک آبی با برآورد ۴۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۳ هزار متر آمادهشده است.
رئیس شورای شهر قائمشهر با اشاره به استخدام نیروهای شرکتی در شهرداری، اذعان کرد: برابر مصوبه شورای شهر، شهرداری موظف به استخدام ۱۹۰ نفر نیروی شرکتی است که درحال حاضر از این تعداد بهره میبرد و هر وقت این سازمان به استخدام بیشتر از این سقف نیرو، اقدام کند غیرقانونی است و قابل برخورد است.
وی با اشاره به افزایش ۵۶ درصدی درآمد شهرداری قائمشهر، بیان کرد: در سال جاری ۴۲ میلیارد تومان درآمد داشتیم که ۱۰ میلیارد تومان نیز بدهکاریم که شهرداری از فروش املاک بلااستفاده خود در بازارهای سطح شهر از طریق مزایده عمومی این بدهی را تأمین خواهد کرد.
میرزایی در ادامه این نشست از دو ناحیهای شدن شهرداری قائمشهر خبر داد و تصریح کرد: در هفته گذشته با تأیید وزارت کشور شهرداری قائمشهر به دو ناحیه ۱ و ۲ تقسیم شد که مقدمات مکانیابی ساختمان و تأمین تجهیزات شروعشده و تا پایان ماه جاری به اتمام میرسد.
