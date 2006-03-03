ابومازن از دعوت رسمي خود به ايران خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر،"ابومازن"رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درگفتگوي با روزنامه "الحيات " در پاسخ به اين سوال كه آيا قصد دارد به ايران سفر كند، گفت :" بله دعوت شدم".



وي درباره اينكه آيا ممكن است از سوريه و ايران بخواهد حماس را براي انعطاف پذيري بيشتر متقاعد كنند؟ پاسخ داد: من مستقيما با حماس سخن مي گويم، نياز به ميانجي گري در موضوعاتي كه به گفتگو ميان فلسطيني ها احتياج دارد، نداريم.



الحيات سوال كرد كه آيا از نشست احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران با سران گروههاي فلسطيني مقيم دمشق خرسند است، گفت : اين مسئله ديگري است، گروههاي فلسطيني در دمشق حضور دارند و با هر كسي كه بخواهند، ديدار مي كنند، آنها در كار خود آزاد هستند، اين زياني براي من ندارد، روابط من با بشار اسد رئيس جمهوري سوريه ومسئولان بلندپايه اين كشور با منحصر به فرد است و بارها به دمشق دعوت شدم.

ابومازن در ادامه اين گفتگو درباره فعاليت شبكه القاعده در مناطق فلسطيني گفت: تشكيلات خودگردان فلسطين رد پا ونشانه هايي از هسته گروه القاعده كه در كرانه باختري رود اردن و نوار غزه فعاليت مي كند به دست آورده است.

وي ازوجود عناصر القاعده درسرزمين هاي فلسطيني ابراز نگراني كرد، زيرا به اعتقاد وي اگرهيچ نظارتي نباشد تمام منطقه نابود مي شود.



ابومازن تاكيد كرد: اين گزارشهاي امنيتي آخرين گزارشي است كه سه روز پيش دريافت كردم .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين با اشاره به اينكه نخستين بار است كه من درباره اين موضوع صحبت مي كنم، تاكيد كرد : من احساس خطر مي كنم، زيرا اين امر بسيار خطرناك است.

ابومازن اذعان كرد: نتايج انتخابات پارلماني فلسطين كه منجر به پيروزي چشمگير جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) شد من را شوكه كرد، زيرا نتايج نزديك بين حماس و فتح را پيش بيني مي شد .

وي خواستارفرصت بيشتربه حماس شد تا زبان خود را تغيير دهد .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين تاكيد كرد هرگز با روابط طبيعي و قوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين(حماس) با سوريه و ايران مخالف نيست اما وي تاكيد كرد به سود فلسطينيان نيست كه يك طرف گفتگو باشد .

وي گفت : تشكيلات خودگردان فلسطين هيچ اطلاعي در مورد نقش حزب الله لبنان در سرزمين هاي فلسطيني بدست نياورده است و ما نه رابطه منفي و نه رابطه مثبت اين حزب داريم .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين همچنين گفت : پرونده كشته شدن ياسر عرفات رئيس سابق تشكيلات خودگردان فلسطين همچنان باز است و ما به تحقيقات در اين زمينه ادامه مي دهيم .

ابومازن همچنين تاكيد كرد: قصد ندارد از سمت خود كناره گيري كند .

وي افزود: اما اگرمن درراه خود به بن بست برسم و هيچ اميدي براي تحقق خواسته ام نباشد دراين صورت باقي ماندن در سمت خود را بي فايد مي بينم .