توضیحات محمد آفریده درباره دبیری جشنواره فیلم «روح الله»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آفریده مدیر فرهنگی که سابقه برگزاری جشنواره های متعدد از جمله جشنواره فیلم کوتاه تهران، سینما حقیقت، جایزه بزرگ آوینی، همایش تصویر عاشورا و... را در کارنامه کاری خود دارد، چندی پیش به عنوان دبیر جشنواره فیلم های ۶۰ ثانیه ای «روح الله» معرفی شد.

این مدیر فرهنگی در گفتگویی به انگیزه های خود از پذیرش دبیری جشنواره فیلم های ۶۰ ثانیه ای «روح الله» اشاره کرد و گفت: زمانی که در نوجوانی چشم باز کردم، امام و سپس انقلاب را دیدم و بعد از انقلاب نیز تحصیلاتم را در رشته الهیات ادامه دادم. با توجه به نقش مهم سینما در ایران پس از انقلاب، از سال ۱۳۵۸ با حضور در مرکز اسلامی فیلمسازی وابسته به سازمان صدا و سیما، حرکتی جدی را در این عرصه آغاز کردم.

انقلاب روحیه خودباوری به جامعه داد

آفریده که سابقه همکاری و همراهی با جمعی از سینماگران همچون سعید حاجی میری، کمال تبریزی، ابراهیم حاتمی کیا، عزیز الله حمید نژاد، امیر سماواتی، رضا مقصودی، حمید خیرالدین، محمود ارجمند و... را در این مرکز دارد، درباره ادامه فعالیت خود در حوزه سینما یادآور شد: سال ۱۳۶۲ به بنیاد سینمایی فارابی پیوستم و در مقام کارشناس فرهنگی مدت یازده سال در این بنیاد فعالیت داشتم. در طی سال های پس از انقلاب بسیاری از دوستان جوانم در جبهه ها به شهادت رسیدند و انگیزه من در طول این سی و چند سال از همراهی و اعتماد به جوانان این سرزمین و تولید بیش از ۴۰۰۰ فیلم کوتاه با آنان، تعهد و تکلیفی بود که احساس می کردم بر گردنم است.

وی ادامه داد: اعتماد به جوانان، اعتقاد به انقلاب اسلامی و اسلام پویاست؛ همان اعتمادی که در دوران دفاع مقدس به جوانان شد. امام عزیز، مسیر و سرنوشت نسل ما را تغییر داد و علت اینکه علی رغم همه سختی ها و مشکلات و بی اخلاقی ها همچنان عاشقانه و علاقه مند در این مسیر گام بر می دارم، حکایت آن بیت معروف است که من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم/ چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم.

این مدیر فرهنگی با بیان خاطره ای گفت: اصالتا قمی هستم و فضای مذهبی خانواده اجازه نمی داد پیش از انقلاب تلویزیون داشته باشیم. پدر مرحوم من اهل شعر و شاعری بود و همچنان در قم در برخی از مراکز مقدس، اشعار ایشان نصب است. به خاطر دارم که پدرم می گفت اگر کار نکنی، کسی هم با تو کار ندارد. داستان مهاجرت ایشان به تهران هم در نوع خود پر چالش بوده، چراکه طبق روایت پدرم در زمان رضاخان و ماجرای کشف حجاب، پاسبانی در قم چادر مادر بزرگم را از سرش می کشد و پدرم در واکنش به این بی حرمتی، سطلی از لجن را از روی پشت بام بر سر این پاسبان خالی می کند و به تهران مهاجرت کرده و از آن پس نام خانوادگی ما از «صادقی» به «آفریده» تغییر می کند.

ضرورت برگزاری جشنواره ای با موضوع روح الله

وی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت برگزاری جشنواره ای با موضوع امام خمینی (ره) در شرایط امروز گفت: انقلاب اسلامی پنجره ای تازه و بدیع به روی مردم گشود و موج خودباوری و سرزندگی را به جامعه اهدا کرد. امام خمینی (ره) در جایی فرمودند «انقلاب ما انقلابی فرهنگی است» و ما هر لحظه و هر روز بیشتر نیازمند کار مستمر فرهنگی در جامعه هستیم، مخصوصا در اوضاع و احوال متنوع و متکثر دوران حاضر که باید با درایت، آگاهی و شناخت فرصت ها را غنیمت بشماریم تا بتوانیم دیدگاه و خمیر مایه معرفتی ایشان را در جامعه تسری بدهیم. به همین دلیل باید ابعاد معرفتی حضرت امام را در جامعه و بخصوص میان نسل جوان با قالب های نوین مطرح کنیم.

آفریده افزود: امام یعنی حرکت، تلاش، امید و نشاط فرهنگی و همه باید برای یک ایران آباد تلاش کنیم. ما نیازمند فعالیت های متنوع برای آشنایی و درک هرچه بیشتر نسل سوم و چهارم با امام و انقلاب اسلامی هستیم. بر همین اساس سینما کلید این حرکت است. زمانی که در انجمن سینمای جوانان بودم، طی همکاری با موسسه تنظیم و نشر، حدود ۲۰ فیلم کوتاه با موضوع امام خمینی (ره) به کارگردانی چهره های جوان ساختم که بارها از شبکه های مختلف سیما پخش شد، و البته فعالیت های فراوانی هم در این حوزه صورت پذیرفته است اما نیاز جامعه مخصوصا جوانان و گستره ابعاد شخصیتی امام (ره) تلاشی جهادی را می طلبد.

نگذاریم انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد

آفریده در پاسخ به این سوال که این روزها افراد زیادی داعیه پیروی از خط و اندیشه های امام را دارند برای شما که در سال های جوانی محضر ایشان را درک کرده اید، خط و راه امام چه مشخصه هایی دارد؟ گفت: مقام معظم رهبری می فرمایند بهترین راه مبارزه با دشمن، خدمت به مردم است. به نظر من هم برای شناساندن و گسترش اندیشه امام و انقلاب در جامعه و گسترش فرهنگ تعهد، باید کار و خدمت کنیم و از اشتباه هم نترسیم چرا که بسیاری از مسئولان و مدیران به خاطر ترس از اشتباه و به خطر افتادن جایگاهشان، فعالیت و کار سازمان خود را تعطیل کرده اند. ما ضمن فعالیت در سنگر نظام، باید خودمان را هم نقد کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که جمله معروف امام (ره) فرموده اند نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. به نظر شما این افراد چه کسانی هستند؟ گفت: نا اهلان کسانی هستند که پشت ارزش ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، تیشه به ریشه انقلاب می زنند.

حمایت از طیف متنوعی از فیلمسازان

این مدیر سینمایی که در طول دوران فعالیت خود از ۷۰ اثر سینمایی ساخته شده توسط فیلمسازان مختلف از جمله «اخراجی ها ۱» ساخته مسعود ده نمکی حمایت کرده، تاکید کرد: نگاه من همواره حمایت از دیدگاه های تازه در فیلمسازی بوده و البته ممکن است برخی از این تولیدات اشتباهات یا خطاهایی هم داشته باشند اما من همواره به عنوان یک خدمتگزار فرهنگی، از این روند و نگاه حمایت کرده ام و نه از فیلمی خاص یا مضمونی بخصوص. به نظرم حوزه فرهنگ، حوزه جنگ نرم و بسیار پیچیده است اما متاسفانه خیلی ها با نگاه جنگ سخت می خواهند این عرصه را مدیریت کنند. جنگ نرم مثل باغبانی است و اگر این حوزه را نشناسیم، خسارت بزرگی به بار می آوریم.

این فعال سینمایی در ادامه درباره حواشی فیلم «یک خانواده محترم» که تهیه کنندگی آن را به عهده داشته و در سال های اخیر اخبار متفاوتی از آن به گوش رسیده است نیز گفت: در پی اتفاق های شکل گرفته در حول و حوش این فیلم در سال ۱۳۹۱، در همان زمان شکایتی از سوی سازمان سینمایی پیشین و دیگران با عنوان «ساخت بدون مجوز فیلم» علیه بنده صورت گرفت که این پرونده در مرحله بازپرسی و پس از بررسی های کارشناسانه، مختومه شد و برای اینجانب نیز قرار منع تعقیب صادر شد.

محمد آفریده در پایان گفت: با لطف و عنایت خداوند تبارک و تعالی چنانچه مجال خدمت فراهم بود، الحمدلله و اگر میسر نشد، الله اکبر.