43 كشور واردات طيور فرانسه را ممنوع كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، وزارت تجارت خارجي فرانسه در اين زمينه اعلام كرد: مصر، آفريقاي جنوبي، آرژانتين، استراليا، برزيل، كانادا، كره جنوبي، آمريكا، هند، اسرائيل، ژاپن، مغرب، مكزيك، روسيه و تايلند از جمله كشورهاي متوقف كننده واردات طيور از فرانسه هستند.

بر پايه اين گزارش، شيوع ويروس آنفلوآنزاي مرغي بين طيور فرانسه در منطقه "آن" رو به گسترش است . دولت آمريكا نيز ممنوعيت ورود برخي محصولات طيور فرانسه از اين منطقه را اعلام كرد، بنابرآمارهاي موجود به دنبال شيوع آنفلوآنزاي مرغي در سال 1968 در آمريكا 34 هزار نفر بر اثر ابتلا به اين ويروس جان خود را از دست دادند.

همچنين ژاپن و هنگ كنگ نيز بعنوان كشورهاي مصرف‌ كننده اصلي طيوراروپا نسبت به آلودگي برخي از طيورهاي وارداتي از اروپاابراز نگراني كردند .

در همين حال، معاون وزير كشاورزي ايالت سرحد شمالي پاكستان نيزاعلام كرد كه در دو مرغداري اين ايالت، آنفلوآنزاي مرغي مشاهده شده است وبا معدوم كردن 15هزار قطعه مرغ در شهرهاي "ايبت ‌آباد" و "چار سده"، اين دو مرغداري نيز پملب شده‌ اند .

" دومينيك بوسرو" وزير كشاوري فرانسه اخيرا اعلام كرد: تاكنون بيش از 50 قطعه "مرغابي" و "قو" در منطقه"آن" در شرق فرانسه بر اثر ابتلا به ويروس مذكوراز بين رفتند و اولين مورد ويروس آنفلوآنزاي مرغي، شنبه گذشته در بدن يك مرغابي وحشي دراين منطقه شناسايي شد. دومين مورد آن نيز چهارشنبه گذشته و سومين مورد شيوع اين ويروس مربوط به يك مركز نگهداري و پرورش بوقلمون در همين منطقه بود كه 11 قطعه از اين نوع حيوانات را به هلاكت رساند .

بر اساس گزارش‌ هاي موجود، دامنه شيوع ويروس آنفلوآنزاي مرغي طي روزهاي اخير در فرانسه روبه گسترش است و برخي از كشورهاي همسايه نزديك اين كشور را نيز تهديد مي كند .