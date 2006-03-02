  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۰۰

/گزارش مهر از كوالالامپور/ احمدي نژاد در ديدار صميمي با تعدادي از تجار ايراني مقيم مالزي:

جهت گيري دولت محدود كردن سرمايه گذاري هاي دولتي براي حضور بخش خصوصي است

جهت گيري دولت محدود كردن سرمايه گذاري هاي دولتي براي حضور بخش خصوصي است

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران در حاشيه برگزاري نشست مشترك بازرگانان و تجار ايراني و مالزيايي به طور جدگانه با تعدادي از تجار ايراني مقيم مالزي ديدار كرد و به آنان اطمينان داد كه دولت موانع و مشكلات اداري موجود در راه سرمايه گذاري هاي مشترك را مرتفع مي كند.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي، بعد از ديدار رئيس جمهور با تجار ايراني و مالزيايي، وي در يك نشست صميمي كوتاه با تعدادي از تجار ايراني مقيم مالزي تصريح كرد: به شدت به دنبال محدود كردن دولت در سرمايه گذاري ها هستيم و مي خواهيم زماني دولت وارد سرمايه گذاري ها شود كه مردم در آن بخش نتوانند وارد عمل شوند.

وي افزود: ما مي خواهيم زيربناها را آماده كنيم تا مردم، كشور را بسازند و از امكانات دولت نيز بهره مند شوند.

احمدي نژاد از تجار و بازرگانان ايراني مقيم مالزي خواست نا اميد نشوند و به فعاليت خود ادامه دهند و دولت نيز در عوض روند اجراي قوانين را به سمت وسوي حمايت از سرمايه گذاري داخلي سوق دهد.

در اين ديدار، تجار ايراني به بيان مشكلات خود پرداختند و خواستار رفع موانع و مشكلات فراوري فعاليت اقتصادي در ايران و سرمايه گذاري هاي مشترك با كشورهاي ديگر شدند.

کد مطلب 297548

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها