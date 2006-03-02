جهت گيري دولت محدود كردن سرمايه گذاري هاي دولتي براي حضور بخش خصوصي است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به مالزي، بعد از ديدار رئيس جمهور با تجار ايراني و مالزيايي، وي در يك نشست صميمي كوتاه با تعدادي از تجار ايراني مقيم مالزي تصريح كرد: به شدت به دنبال محدود كردن دولت در سرمايه گذاري ها هستيم و مي خواهيم زماني دولت وارد سرمايه گذاري ها شود كه مردم در آن بخش نتوانند وارد عمل شوند.

وي افزود: ما مي خواهيم زيربناها را آماده كنيم تا مردم، كشور را بسازند و از امكانات دولت نيز بهره مند شوند.

احمدي نژاد از تجار و بازرگانان ايراني مقيم مالزي خواست نا اميد نشوند و به فعاليت خود ادامه دهند و دولت نيز در عوض روند اجراي قوانين را به سمت وسوي حمايت از سرمايه گذاري داخلي سوق دهد.

در اين ديدار، تجار ايراني به بيان مشكلات خود پرداختند و خواستار رفع موانع و مشكلات فراوري فعاليت اقتصادي در ايران و سرمايه گذاري هاي مشترك با كشورهاي ديگر شدند.