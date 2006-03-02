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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۴۹

با وجود سنگ اندازي آمريكا در مقابل برنامه هسته اي صلح آميز ايران؛

بولتون دستيابي هند و پاكستان را به سلاحهاي هسته اي قانوني دانست

بولتون دستيابي هند و پاكستان را به سلاحهاي هسته اي قانوني دانست

سفير آمريكا در سازمان ملل روز گذشته بدون اشاره به اين مسئله كه ايران برنامه صلح آميز هسته اي خود را كه حق مشروع اين كشور نيز است،تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام داده، ادعا كرد راهي كه هند و پاكستان از طريق آن به تسليحات هسته اي دست پيدا كرده اند بر خلاف ايران كه متهم شده به دنبال سلاحهاي اتمي است، قانوني بوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، "جان بولتون" در پاسخ به سوال يكي از حضار در طول سخنراني خود در نشست كنگره جهاني يهود چنين ادعاهايي را مطرح كرد.

وي ضمن اشاره به اين مسئله كه هند و پاكستان قانون منع گسترش سلاحهاي هسته اي را امضا نكرده اند، اما ايران آن را به امضا رسانده، گفت:"من به آنها (هند و پاكستان)  اين اعتبار را مي دهم كه هر آنچه را كه آنها انجام داده اند، موافق با تعهداتي بوده است كه آنها بر عهده گرفته بودند."

وي بدون اعتراف به اين مسئله كه در واقع اين دو كشور بوده اند كه قانون منع گسترش سلاحهاي هسته اي را نقض كرده اند، مدعي شد كه اين دو هرگز اين چنين وانمود نكرده اند كه مسير دستيابي به سلاحهاي هسته اي را كنار گذاشته اند؛ آنها هرگز سعي نكرده اند تا اقدامات خود را تحت لفافه مشروعيت بين المللي انجام دهند؛آنها اين راه را به طور آشكار طي كردند و اين اقدامات را به طور قانوني انجام دادند."

اين در حالي است كه ايران همواره با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كرده و فعاليتهاي خود را به طور شفاف در اختيار بازرسان آژانس قرار داده است.

با وجودي كه ايران به عنوان عضو ان پي تي كه به تمام قوانين آن پايبند بوده است وتمام اقدامات لازم را براي شفاف سازي و دادن اطمينان به جامعه بين المللي درباره صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود انجام داده است، اما همچنان غرب و در راس آن آمريكا با حمايت هاي تبليغاتي و جنگ رواني صهيونيستها در مقابل اين برنامه صلح آميز سنگ اندازي مي كنند و از تمام حربه ها و به ويژه ارگانهاي بين المللي براي پيشبرد اهداف خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران و محروم كردن آن از فناوري صلح آميز استفاده مي كنند.

اظهارات بولتون و حمايت آشكارش از سلاح هاي هسته اي هند و پاكستان كه از امضاي ان پي تي طفره مي روند و قانوني دانستن آن و در مقابل ناديده گرفتن فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران كه به طور مستمر تحت نظارت بازرسان بين المللي قرار دارد و درگزارش اخير البرادعي هم تاكيد شده است كه هيچ انحرافي دراين برنامه ها مشاهده نشده است، بار ديگر دوگانگي معيارهاي آمريكا در قبال مسائل هسته اي و سياسي كردن پرونده هسته اي ايران توسط اين كشور و اروپا  را نشان مي دهد.

  

کد مطلب 297550

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