به گزارش خبرنگار مهر، این نشست پیش از ظهر امروز، دوشنبه در محل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج برگزار شد و موضوعات مهمی چون تجلیل از مدال آوران، حمایت از هیئت های ورزشی و تشکیل ستاد استقبال از قهرمانان کرج مورد بررسی قرار گرفت.

حسین سعیدی سیرایی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج در این نشست با بیان اینکه توسعه موزون ورزش در کلان‌شهر کرج خواسته مدیریت شهری است گفت: مجموعه اعضای شورای شهر و شهرداری تلاش دارند در کنار مدیریت ورزش شهرستان کرج در کاهش کمبودهای حوزه ورزش و محرومیت های موجود گام بردارند.

سعیدی سیرایی افزود: در سال های قبل شورای اسلامی و شهرداری کرج اعتبار لازم را برای تجلیل از مدال آوران البرز تخصیص داده اند اما تمایل آن‌ها صرف اعتبار برای ورزشکاران کرجی است.

وی پویایی اداره ورزش و جوانان کرج و تشکیل هیئت های ورزشی این کلانشهر در سال جاری را به فال نیک گرفت و گفت: با فعال شدن ساختار ورزش کرج سازمان فرهنگی ورزشی این آمادگی را دارد تا در قالب یک همکاری مشترک در توسعه ورزش این کلانشهر نقش بیشتری ایفا کند و یاریگر اداره کرج باشد.

سعیدی با بیان اینکه توجه به مدال آوران و قهرمانان کرجی باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد گفت: ایجاد ستاد استقبال از مدال آوران و تشکیل کمیته ای برای حمایت از قهرمانان کرجی می تواند در ایجاد انگیزه در چهره های شاخص ورزش اثربخش باشد.

در ادامه رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج نیز در این نشست گفت: شهرداری کرج بسیار علاقمند به توسعه ورزش است و می توان در قالب یک همکاری مشترک بسیاری از گره های ورزش کرج را باز کرد.

هوشنگ افشاری افزود: تقویت ورزش کرج ارتقاء جایگاه استان البرز است و ما به همین جهت احیاء و هویت بخشی به ورزش کلانشهر کرج را با قدرت دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: در موضوع حمایت از مدال آوران و تقدیر شایسته از ورزشکاران ملی پوش در کرج تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است و در تلاشیم در یک همکاری مشترک با ارگان های مختلف به خصوص مدیریت شهری کرج در این راستا گام های موثری را برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مقرر شد پیش نویس آیین نامه جدیدی برای تجلیل از مدال آوران ورزش کرج آماده شود و در جلسات کارشناسی این آیین نامه نهایی و برای تصویب و اجرایی شدن به شورای اسلامی شهر کرج ارائه شود.