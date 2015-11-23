حضور ۱۵ واحدفناور پارک علم و فناوری سمنان در نمایشگاه هفته پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق ولی پور گفت : بیش از ۱۵ واحد فناور مرکز و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برای شرکت در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار که به مناسبت هفته پژوهش در تهران برگزار می شود اعلام آمادگی کرده‌اند.



مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان بیان کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی را به شرکت کنندگان می دهد تا ضمن ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری، دانش فنی داخلی خود را ارتقا دهند. همچنین بدین واسطه برای محصولات تولیدی بازاریابی خواهد شد.

ولی پور ايجاد پنل های ويژه برای ارتباط بين صنعت و دانشگاه و حضور صندوق های تامين منابع مالی همچون بانک ها را از ویژگی‌های این دوره از نمایشگاه برشمرد و افزود: علاوه بر این، محصولات و فناوری های عرضه شده براساس شاخص سطح آمادگي فناوری (TRL) ارزیابی و توسط نرم افزار هوشمند طبقه بندی و فناوریهایی كه در سطح ششم اين شاخص قرار گيرند به بازارياب های فناوری معرفی می شوند که تا پايان نمايشگاه برای اين فناوریها بازاريابی كنند.

این نمایشگاه از ۲۳ تا ۲۶ آذر با هدف تقويت و تسهيل تبادل فناوری، حمايت از عرضه دانش فنی و فناوری، آموزش فنون تجاری سازی به پژوهشگران و دانشگاه‌ها و فراهم كردن زمينه انتقال و انتشار دانش و فناوری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می شود .