حزب الله بخشی از سیستم دفاعی لبنان است

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل ازخبرگزاری فرانسه،"طراد حماده" وزیرکار لبنان درپاریس افزود: برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام می تواند بحران کنونی در کشورش را حل کند.

لبنان آخرین انتخابات پارلمانی خود را در فاصله بین مه و ژوئن 2005 میلادی برگزار کرده بود.

وزیرکار لبنان که وابسته به فراکسیون شیعه دردولت لبنان است، درکنفرانس خبری اظهار داشت : انتخابات زود هنگام پارلمانی در چارچوب قانون جدید انتخابات می تواند بحران کنونی دراین کشور را حل کند.

وی با رد تضعیف کردن جایگاه پست رئیس جمهوری لبنان گفت: ازآنجا که برخی درصدد تضعیف رئیس جمهوری لبنان هستند اما هرگونه تضعیف موسسات قانونی منجربه تضعیف دولت می شود.

گروه اکثریت پارلمان لبنان به ریاست سعد الحریری که توسط غرب حمایت می شوند، بارها خواستار استعفای امیل لحود رئیس جمهوری لبنان شده است .

به گفته وزیر کار لبنان،در سلسله گفتگوهای داخلی امروز، علاوه بر موضوع انتخاب رئیس جمهوری جدید،روابط با سوریه و مسئله سلاح مقاومت نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

وی درباره آخرین بند قطعنامه سازمان ملل گفت : حزب الله لبنان بخشی ازسیستم دفاعی ملی است و شبه نظامی نیست .

وزیر کار لبنان درعین حال ازجامعه بین المللی خواست ضمن همسویی با لبنانیها به عنوان یک ملت بزرگ، از دخالت درامور داخلی این کشور پرهیز نماید .



حماده یاد آور شد: بخشی از قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل اجرا شده است و بقیه آن در گرو گفتگوهای داخلی لبنانیها است.

وزیر کار لبنان اعلام کرد که ملت این کشورنیاز دارد، بدون دخالتهای دیگر کشورها، مشکلات خود را با گفتگو حل و فصل کند.



حماده با بیان اینکه، فرانسه حق دارد برای ایفای نقش خود درخاورمیانه تلاش کند، ابرازامیدواری کرد: فرانسه از ضعف آمریکا درخاورمیانه برای به دست آوردن جایگاه خود در منطقه بهره گیرد.