به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح دوشنبه در جلسه رسیدگی به بنای تاریخی قلعه محمود کرمان از پی گیری قوانین مربوط به بازسازی این بنای تاریخی در کمیسیون ماده پنج خبر داد و اظهار کرد: با کمترین هزینه می توان این بازار تاریخی را بازسازی کرد.

وی با اشاره به اینکه اتصال بازار قلعه محمود به میدان مشتاق ارزش افزوده دارد، افزود: طرح بازسازی بازار قلعه محمود در پروژه محور گردشگری بازار تا میدان مشتاق می گنجد.

رزم حسینی با تاکید بر لزوم آغاز عملیات بازسازی این بنای تاریخی در اسرع وقت، ادامه داد: میراث فرهنگی طرح های بنیاد توسعه موقوفات را مورد بررسی قرار دهد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان فرصت خدمت رسانی را بسیار کوتاه دانست و گفت: باید در این مدت زمانی که در اختیار داریم تمام توان خود را برای خدمت به مردم بکار گیریم.

رزم حسینی با اشاره به اجرای پروژه های متعدد در کرمان، اظهار کرد: رسانه روند اجرای پروژه را مورد بررسی قرار دهند.

وی گفت: رسانه ها مدافعان توسعه استان هستند و باید روحیه مطالبه گری داشته باشند.

ابوالقاسم سیف الهی معاون عمرانی استاندار کرمان نیز در این جلسه گفت: عملیات اجرایی بازار قلعه ‌محمود 14 آذرماه آغاز می شود.