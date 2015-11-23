برای شهرآورد آماده هستیم/خوشحالی از حضور یک تیم اصفهانی در فینال

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی ظهر امروز در نشست خبری پیش از دیدار مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: شهرآوردها همواره از حساسیتهای بسیاری برخوردار هستند اما در کنار این موضوع، با توجه به برگزاری این مسابقه در نیمهنهایی جام حذفی، حساسیت بسیاری بر بازی حاکم است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو تیم سپاهان و ذوبآهن از کیفیت بسیار خوبی برخوردار هستند، تصریح کرد: به هر حال سپاهان و ذوبآهن هر کدام دارای بازیکنان بسیار خوبی هستند و این موضوع بر کیفیت کار ما تأثیر میگذارد و امیدوارم روز سهشنبه، شاهد بازی بسیار خوبی باشیم.
سرمربی تیم ذوبآهن اصفهان با اشاره به عدم تقابل این دو تیم در فینال رقابتها گفت: خوشحال هستیم که در نهایت یکی از فینالیستهای مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور، یک تیم اصفهانی خواهد بود و این موضوع برایمان جای خرسندی دارد.
وی درباره برنامههای تاکتیکی تیمش در این مسابقه گفت: فرصت چندانی برای آمادهسازی پیش از این مسابقه نداشتیم و به همین دلیل در چند روز گذشته، تنها به موضوع کار با توپ و برنامههای تاکتیکی تمرکز کردیم.
گلمحمدی به آمادگی تیمش برای این مسابقه اشاره کرد و افزود: تیم ذوبآهن در حال حاضر برای حضور در این مسابقه آمادگی کافی را دارد و تلاش میکنیم که با آمادگی، بهترین نتیجه را رقم بزنیم.
وی در خاتمه، پیرامون مصدومان و محرومان تیمش برای این مسابقه نیز اضافه کرد: ذوبآهن برای دیدار مقابل سپاهان هیچ بازیکن محرومی ندارد اما نژاد مهدی، مهرداد قنبری و محمدرضا عباسی در این مسابقه به دلیل مصدومیت به میدان نخواهند رفت.
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