به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مرادی مجری پروژه «طراحی و ساخت ربات طوطی‌نما برای تعامل با کودکان اوتیستیک جهت توانبخشی» بیان کرد: این ربات که به شکل طوطی ساخته شده است قابلیت تشخیص رنگ، اشکال مشخص، صدا و اشخاص را دارد و قابل کنترل از راه دور است.

وی عنوان کرد: تشخیص اوتیسم (درخودماندگی) در کودکان اغلب از طریق مصاحبه با والدین و ارزیابی کودک توسط متخصص انجام می‌شود بنابراین با توجه به تفاوت رفتار کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان عادی با ربات طوطی نما، می‌توان به تشخیص آنها پرداخت.

مرادی با بیان اینکه این ربات برای تشخیص بیماری اوتیسم تست شده است و مقاله‌های مربوط به آن نیز منتشر شده است، گفت: هم اکنون این ربات در حال تست ربات برای کمک به آموزش نوبت گیری در کودکان مبتلا به اوتیسم هستیم.

به گفته وی، در این تحقیق، توانبخش ربات را بعنوان نفر دوم در تعامل در نظر گرفته و کودک باید رعایت نوبت ربات را درست انجام دهد و انتظار می‌رود که نتایج استفاده از ربات طوطی نما در این نوع توانبخشی تا دو ماه آینده بدست آیند. یادگیری اشیاء برای کودکان مبتلا به اوتیسم و تشخیص احساس از مواردی است که در آینده قصد فعالیت بر روی آن را داریم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: طراحی این ربات در سطح جهان منحصر به فرد است البته نمونه‌هایی در اشکال متفاوت دیده می‌شود اما ربات طوطی‌نما برای تشخیص و درمان اوتیسم با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی برای نخستین بار طراحی و ساخته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برای درمان کودکان مبتلا به اوتیسم از ربات‌های مختلفی همچون «نائو»، استفاده می‌شود که چند ده میلیون تومان قیمت دارند اما ربات طوطی نما قیمتی معادل ۶ میلیون تومان دارد که در صورت وجود سرمایه‌گذار تجاری‌سازی آن آغار می‌شود.

وی افزود: این ربات را می‌توان برای مصارف دیگر همچون برای آموزش در عین تفریح (edutainment) آموزش زبان و سرگرمی (Entertainment) نیز به کار برد.