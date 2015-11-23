  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۶

اعلام آمادگی هلند برای سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری به ایران

اعلام آمادگی هلند برای سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری به ایران

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سابقه همکاری‌های دو کشور ایران و هلند به ۴۰۰ سال قبل باز می‌گردد، گفت: به دلیل سوء تفاهمات پیش آمده طی سال‌های اخیر، روابط اقتصادی دو کشور کاهش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در دیدار با وزیر اقتصاد هلند با بیان اینکه سابقه همکاری های دو کشور ایران و هلند به ۴۰۰ سال قبل برمی گردد، گفت: به دلیل سوء تفاهمات پیش آمده طی سالهای اخیر، روابط اقتصادی دو کشور کاهش پیدا کرد.

وزیر اقتصاد کشورمان تاکید کرد: ما برای کشور هلند و اتحادیه اروپا در مسیر  توسعه روابط اقتصادی اهمیت ویژه ای قائل هستیم.

وی توسعه روابط در بخش های کشاورزی، صنایع هواپیمایی، حمل و نقل و مدیریت منابع آب را با رویکرد انتقال دانش فنی از جمله حوزه های مورد گسترش در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور عنوان کرد.

وی موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه، برخورداری از منابع طبیعی و نفت، گاز و معادن، وجود نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده و امنیت را مجموعه عواملی دانست که کشورمان را به یکی از بهترین نقاط جهان برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

طیب نیا تاکید کرد: ما پیشرفته ترین قوانین را در زمینه حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی داریم.

وی با بیان اینکه توسعه روابط در زمینه تجارت و سرمایه گذاری نیاز به ابزارهایی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ابزارها ازسرگیری روابط بانکی، روابط بین شرکتهای بیمه ای و توافقنامه های پایه ای بین دو کشور است.

طیب نیا با اشاره به سابقه فعالیت شرکت نفتی شل در ایران نیز گفت: در صورت بازپرداخت بدهی این شرکت به کشورمان می توانیم در زمینه ازسرگیری فعالیت های شرکت های نفت و گاز هلندی در ایران توافق کنیم.

وزیر اقتصاد کشورمان موافقتنامه های مربوط به مالیات، گمرک و سرمایه گذاری را از جمله توافقات پایه ای برشمرد و گفت: مسوولیت همه این حوزه ها با مجموعه وزارت اقتصاد است و ما آمادگی کامل برای ازسرگیری روابط را داریم.

طیب نیا در پایان پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی مسائل مطرح شده و انجام توافقات لازم را ارائه کرد.

در ادامه این دیدار، "هنگ کامپ" وزیر اقتصاد، کشاورزی و انرژی هلند با ابراز خرسندی از برگزاری این دیدار گفت: برای من افتخار بزرگی است که با وزیر مقتدری که مسئولیت اداره اقتصاد کشور را برعهده دارد، دیدار دارم.

وی با اشاره به مناسبات دیرینه دو کشور گفت: هم اکنون دولت و شرکتهای هلندی باید شالوده برنامه های دراز مدت دو کشور را پایه ریزی کنند.

وزیر اقتصاد، کشاورزی و انرژی هلند با بیان اینکه کشورش در زمینه کشاورزی رتبه پنجم و در بخش سرمایه گذاری رتبه هفتم را داراست تاکید کرد: ما می توانیم در این حوزه ها و همچنین در بخش نفت و گاز روابط خوبی با ایران داشته باشیم.

هنگ کامپ ابراز امیدواری کرد: از آنجایی که شرکت نفتی شل یک شرکت منظم و خوش حسابی است هرچه سریعتر بدهی خود به ایران را پرداخت کند.

کد مطلب 2975588

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها