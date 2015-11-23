به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در دیدار با وزیر اقتصاد هلند با بیان اینکه سابقه همکاری های دو کشور ایران و هلند به ۴۰۰ سال قبل برمی گردد، گفت: به دلیل سوء تفاهمات پیش آمده طی سالهای اخیر، روابط اقتصادی دو کشور کاهش پیدا کرد.

وزیر اقتصاد کشورمان تاکید کرد: ما برای کشور هلند و اتحادیه اروپا در مسیر توسعه روابط اقتصادی اهمیت ویژه ای قائل هستیم.

وی توسعه روابط در بخش های کشاورزی، صنایع هواپیمایی، حمل و نقل و مدیریت منابع آب را با رویکرد انتقال دانش فنی از جمله حوزه های مورد گسترش در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور عنوان کرد.

وی موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه، برخورداری از منابع طبیعی و نفت، گاز و معادن، وجود نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده و امنیت را مجموعه عواملی دانست که کشورمان را به یکی از بهترین نقاط جهان برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

طیب نیا تاکید کرد: ما پیشرفته ترین قوانین را در زمینه حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی داریم.

وی با بیان اینکه توسعه روابط در زمینه تجارت و سرمایه گذاری نیاز به ابزارهایی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ابزارها ازسرگیری روابط بانکی، روابط بین شرکتهای بیمه ای و توافقنامه های پایه ای بین دو کشور است.

طیب نیا با اشاره به سابقه فعالیت شرکت نفتی شل در ایران نیز گفت: در صورت بازپرداخت بدهی این شرکت به کشورمان می توانیم در زمینه ازسرگیری فعالیت های شرکت های نفت و گاز هلندی در ایران توافق کنیم.

وزیر اقتصاد کشورمان موافقتنامه های مربوط به مالیات، گمرک و سرمایه گذاری را از جمله توافقات پایه ای برشمرد و گفت: مسوولیت همه این حوزه ها با مجموعه وزارت اقتصاد است و ما آمادگی کامل برای ازسرگیری روابط را داریم.

طیب نیا در پایان پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی مسائل مطرح شده و انجام توافقات لازم را ارائه کرد.

در ادامه این دیدار، "هنگ کامپ" وزیر اقتصاد، کشاورزی و انرژی هلند با ابراز خرسندی از برگزاری این دیدار گفت: برای من افتخار بزرگی است که با وزیر مقتدری که مسئولیت اداره اقتصاد کشور را برعهده دارد، دیدار دارم.

وی با اشاره به مناسبات دیرینه دو کشور گفت: هم اکنون دولت و شرکتهای هلندی باید شالوده برنامه های دراز مدت دو کشور را پایه ریزی کنند.

وزیر اقتصاد، کشاورزی و انرژی هلند با بیان اینکه کشورش در زمینه کشاورزی رتبه پنجم و در بخش سرمایه گذاری رتبه هفتم را داراست تاکید کرد: ما می توانیم در این حوزه ها و همچنین در بخش نفت و گاز روابط خوبی با ایران داشته باشیم.

هنگ کامپ ابراز امیدواری کرد: از آنجایی که شرکت نفتی شل یک شرکت منظم و خوش حسابی است هرچه سریعتر بدهی خود به ایران را پرداخت کند.