پرونده هسته اي ايران فقط به شوراي امنيت گزارش مي شود نه ارجاع

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، عميرجونز پاري در جمع خبرنگاران اظهارداشت :"نشست سرنوشت ساز شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه قراراست روز دوشنبه آتي برگزار شود، به احتمال بسيار موضوع هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل كه قدرت اعمال تحريم را دارد، گزارش خواهد كرد."

نماينده انگليس همچنين افزود كه"من تعجب نخواهم كرد، اگر به عنوان نتيجه نشست شوراي حكام، اين مسئله به شوراي امنيت گزارش نشود، تاكيد مي كنم گزارش نه ارجاع ".



وي پيش بيني كرد: ما اين مسئله را به شوراي امنيت انتقال نخواهيم داد . آنچه كه ما مي گوييم، صحيح است كه اين مسئله در وين بررسي شود، اما درست اين است كه شوراي امنيت بايد اين وضعيت را ارزيابي كند و بايد حمايت خود را از در خواست هاي شوراي حكام ، مشخص كند.



اظهارات نماينده انگليس درحالي مطرح مي شود كه جان بولتون نماينده آمريكا در سازمان ملل گفته است هيچ تفاوتي بين گزارش و ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت وجود ندارد و ارجاع راه رابراي اعمال تحريم باز خواهد كرد .



اين در حالي است كه علي لاريجاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران بر حق مسلم و راهبردي كشورش در داشتن فرايند غني سازي در خاك خود تاكيد كرده است؛ لاريجاني درعين حال از ادامه مذاكرات با روسيه پس از رايزني اين كشور با شركايش خبر داد.