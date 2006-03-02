پيش فروش نوروزي بليت اتوبوس در سراسر كشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، قيمت بليت اتوبوس هاي مسافري در ايام عيد امسال همچون سال گذشته با افزايش 20 درصدي فروخته خواهد شد.

انبوه مسافر در هنگام رفت و نبود مسافر در هنگام برگشت در ايام نوروز از دلايل افزايش 20 درصدي قيمت بليت اتوبوس در اين ايام گزارش شده است.

مسافران نوروزي از امروز صبح به مراكز متعدد فروش بليت اتوبوس مسافري مراجعه و موجب آن شده اند تا در مقابل اين تعاوني‌ها صف‌هاي طويلي تشكيل شود.

در همين حال، مقامات مسئول سازمان راهداري نيز اعلام كرده اند كه امسال مسافري بر روي زمين باقي نخواهد ماند.

به گزارش مهر، در تهران 12 مركزي كه بليط تمامي شركت هاي مسافربري براي مسيرهاي اصلي و پرمسافر را به صورت پيش ‌فروش در تهران عرضه مي‌ كنند، عبارتند از:

دفتر تعاوني شماره يك: خيابان فردوسي شمالي، نبش چهارراه كوشك، جنب بانك تجارت

دفتر تعاوني شماره چهار: خيابان فردوسي جنوبي، پشت بانك مسكن، نبش خيايان سرهنگ سخايي

دفتر تعاوني شماره هفت: خيابان انقلاب مقابل پارك دانشجو

دفتر تعاوني شماره 15: خ سپهبد قرني - بين سميه و طالقاني

دفتر تعاوني شماره 17: رسالت ، خيابان مدني ، تقاطع گلبرگ، ساختمان تخت جمشيد

دفتر شركت جوان سير ايثار: خيابان آزادي، نبش حبيب‌الهي، ساختمان آزادي ، واحد 6، شركت خدماتي و جهانگراي جوان سير ايثار

آژانس مسافرتي راه سعادت: ميدان راه آهن - ابتداي خيابان وليعصر - روبروي بانك سپه - آژانس مسافرتي راه سعادت - پلاك 70

دفتر شركت سير و سفر ايران: سي‌متري نيروي هوايي، ايستگاه مدرسه بهشتي، دفتر سير و سفر ايران

دفتر سير و سفر ايران: ميدان آرژانتين، پارك سوار بيهقي، شركت سير و سفر

دفتر همسفر چابكسواران: ميدان آرژانتين ، پارك سوار بيهقي ، شركت همسفر چابكسواران

دفتر سير و سفر ايران: ميرداماد ، نرسيده به ميدان محسني، مجتمع رودبار

آژانس مجذوب گشت: فلكه دوم صادقيه ، ابتداي ستارخان، مقابل برج گلديس، ساختمان 219 .

