كتاب " اسلام و مسيحيت : راههاي حقيقي همكاري" در روسيه منتشر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نووستي روسيه، طي رونمايي از كتاب " اسلام و مسيحيت : راههاي حقيقي همكاري" الكساندر تورشين، نايب رئيس شوراي فدراسيون مجمع فدرال فدراسيون روسيه، انتشار اين كتاب را يك سرمايه گذاري حقيقي جهت تحكيم روابط مسيحيان و مسلمانان خواند.

پدر ميخائيل دود كو، دبير همبستگي كليسا و جامعه بخش روابط خارجي كليساي مسكو، نيز انتشار اين كتاب را تحسين كرد و اظهار داشت : ما به چنين متون معتبري احتياج داريم. زماني كه مسلمانان در مورد مسيحيان مي نويسند يا مسيحيان درباره مسلمانان با روشن شدن نقاط مشترك، شناخت اين دو از يكديگر سهلتر مي گردد. مقالات مندرج در اين كتاب به منظور نزديك ساختن پيروان مذاهب گوناگون هستند.

به عقيده پدر فسيوالود چاپلين، نايب رئيس بخش روابط خارجي كليساي ارتدكس مسكو، در دنيا نيروهايي وجود دارند كه مي خواهند ميان مسلمانان و مسيحيان اختلاف ايجاد كنند. تجربه روسيه كه در طول تاريخ آن مكاتب و جوامع مختلف حق زندگي بر اساس اصول و آداب و سنن خود در كنار يكديگر را داشته اند، در حال حاضر براي اروپا و سيستم در حال شكل گيري جهاني بين دول، مورد نياز و ارزشمند است. در روسيه دولت نه تنها در توأم كردن زبانها و آداب وسنن تلاش كرده، بلكه درانطباق الگوهاي اجتماعي مختلف نيز كوشيده است كه به نظر من اين تنها راه ممانعت از برخورد ها و جدل ها است.

بنابر اظهارات وي، اين كتاب نشانگر جوهره دانايي و فرزانگي اين روحانياني است كه عملاً تمام عمر خود را در كشورهايي به سر برده اند كه در آنها اديان مختلف وجود داشته و در تماس با يكديگر بوده اند. تجربه واقعي اين نمايندگان مذهبي، براي روسيه و همچنين همه دنيا سودمند است.

نفيق الله عشيروف، رئيس اداره ديني مسلمانان بخش آسيايي روسيه عقيده دارد كه همه افراد به اين كتاب نياز دارند تا بتوانند مردم مذاهب ديگر را كه در كنار آنها زندگي مي كنند، بهتر درك كنند. مفتي، چندين آيه از قرآن را كه مؤيد عقيده همكاري بين مسيحيان و مسلمانان است تلاوت نمود و گفت: در روسيه مسلمانان و مسيحيان مدتهاست كه همچون همسايگاني مهربان در كنار هم زندگي مي كنند.

بنيمانين پاپوف، نماينده ويژه وزارت امور خارجه فدراسيون روسيه در ارتباط با سازمان كنفرانس اسلامي و ديگر سازمانهاي اسلامي اظهار كرد: دو شخصيت بزرگوار مذهبي – ولاديمير، كشيش ارشد تاشكند و آسياي مركزي و اسقف اعظم كليساي ارتدوكس روسيه؛ و شيخ احمد كفتار رهبر ديني سوريه، با اين عمل خود تأكيد مي كنند كه اسلام و مسيحيت از لحاظ معنوي بسيار نزديك هستند و همه را به يك كمال مطلوب فرا مي خوانند. كشيش ارشد ولاديمير، بارها اشاره كرده است كه " از ميان اديان دنيا، اسلام و مسحيت ارتدوكس بيش از همه قرابت دارند" ."مفتي كفتارو" همزيستي اسلام و مسيحيت را به "روابط بين دو برادر" تشبيه كرده است. چرا كه "هر دو دين از يك منبع سرچشمه گرفته اند و به ايمان به خداوند يگانه دعوت مي كنند."