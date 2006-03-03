معابر خلوت تهران عامل مهم وقوع تصادفات در ايام نوروز است

سردار حسين ساجدي نيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين تصادفات به طور عمده بر اثر رانندگي افراد ناشي و كم تجربه رخ مي دهد.

وي تاكيد كرد: سال گذشته تمامي مسيرهاي اصلي و فرعي تصادف خيز شناسايي شد و نوروز امسال نيروهاي پليس با تمهيدات انجام شده ، درصدد سرويس دهي مطلوب به شهروندان تهراني و كاهش خطرات هستند.

ساجدي نيا در خصوص مراجعه به مراكز معاينه فني خودروها ، خاطرنشان ساخت: بهترين زمان مراجعه به مراكز معاينه فني روزهاي آغازين و مياني اسفند است ، زيرا ضريب دقت و سرعت انجام كارها بهتر از روزهاي پاياني سال است.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ يادآور شد: مسافران نوروزي معمولا در روزهاي پاياني سال به فكر معاينه فني خودروهاي خود مي افتند و اين امر عواقب زيان باري به دنبال دارد.