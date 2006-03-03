والدين آموزگاران طبيعي زبان هستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، سايت فميلي فان اعلام كرد: با وجود اينكه زبان فطري است اما درك و استفاده از كلمات نيازمند آموزشهاي ويژه اي از جانب والدين است.

كودكان در 9 ماهگي قادر به دنبال كردن شي بوده و در برخورد با اشياء از بزرگسالان تقليد مي كنند. شما براي سرعت دادن به رشد زباني كودكان ، مثلثي از خود ، كودك و اشياء ايجاد كنيد. به اين صورت كه شما و كودك مشغول صحبت در مورد چيزي هستيد كه توجه شما را به خود جلب كرده است. او به تدريج معني و مفهوم كلام را مي آموزد.

يك عامل مهم در ايجاد رابطه ميان كلمات تعداد دفعات تكرار است اما بايد اين تعامل زنده و در زمان و مكان مناسب باشد. كودك از موقعيت ، تماس ، نگاهها و حركات و حالات چهره والدين چيزهايي مي آموزد. حتي اين موارد در يادگيري تلفظ صحيح كلمات موثر است و به طور حتم كودك به توجه شما نيازمند است ، زيرا شما نخستين افراد مورد علاقه وي هستيد.

اغلب كودكان در همان سني كه والدينشان شروع به صحبت كرده اند حرف مي زنند.

والديني كه در منزل به دو زبان متفاوت صحبت مي كنند يا پرستار كودك دارند كه با زباني غير از زبان مادري كودك صحبت مي كند ، كمي ديرتر از ساير كودكان حرف مي زنند. براي مثال اگر مادر تايواني و پدر تايلندي باشد و هر يك نيز با اطرافيان به زبان خود صحبت كنند ممكن است فرزندشان تا 18 ماهگي نيز حرف نزند اما نهايتا به حرف مي آيد.

اصولا والدين نمي توانند به همان اندازه كه براي فرزند اول وقت مي گذاشتند و با او حرف مي زدند براي فرزندان دوم و سوم نيز وقت بگذارند. به همين دليل ممكن است اين فرزندان كمي ديرتر حرف بزنند. جالب است بدانيد به عقيده متخصصان ، حرف زدن خواهر و برادران بزرگتر در به حرف آمدن كودك موثر است اما تاثير حرف زدن والدين را ندارد.