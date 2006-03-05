ببيش از نيمي از زبانهاي موجود طي صد سال آينده از بين مي روند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي يونسكو نمايندگان امور آموزش، علوم و فرهنگ سازمان ملل متحد (يونسكو) معتقدند كه بيش از نيمي از زبانهاي موجود در كره زمين ممكن است كه طي صد سال آينده از بين بروند.

اين موضوع در كنفرانسي در پاريس در مورد مسائل گوناگوني زبانهاي كره زمين و مشكلات حفظ زبان هاي ملل كم جمعيت كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكايي مطرح شد.

در حال حاضر برطبق گزارش دانشمندان در كره زمين در حدود شش هزار زبان وجود دارند كه بيش از نيمي از آنها ممكن است از بين بروند.

اين نظر اساساً شامل زبانهاي بدون الفباي آفريقايي، آسيايي و آمريكايي مي شود كه مردمان آنها براي محاوره از زبانهاي انگليسي، فرانسوي و ديگر زبان ها استفاده مي كنند.

كيوتيرو ماتسورا، مدير كل "يونسكو" گفت: در كره خاكي تقريباً هر دو هفته يك زبان از بين مي رود.