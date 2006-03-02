ادامه رقابتهاي فوتسال جام رسانه ها روز شنبه

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين رقابتها كه در سالن مجموعه ورزشي صدا و سيما برگزار شد در پرگل ترين ديدارها شبكه سه با 8 گل خبرگزاري جمهوري اسلامي را از پيش رو برداشت و روزنامه خبر ورزشي با 6 گل شبكه خبر را مغلوب كرد .

نتايج دومين روز اين رقابتها به شرح زير است :



*خبرگزاري دانشجويان 2 - جام جم صفر

*خبر ورزشي 6 - شبكه خبر 3

*بسيج صدا و سيما 3 - روزنامه گل 1

*جهان فوتبال 4 - خبرگزاري مهر 2

*شبكه سه 8 - خبرگزاري جمهوري اسلامي 3

*واحد مركزي خبر 5 - روزنامه نود صفر

*البرز ورزشي 5 - خبرگزاري فارس 1

*راديو ورزش 4 - خبرگزاري پانا 2



سومين روز اين رقابتها روز شنبه با انجام 8 ديدار پيگيري مي شود كه برنامه اين مسابقات به شرح زير است :

*شنبه 13/12/84

روزنامه گل - روزنامه ايران (ساعت 30/9)

واحد مركزي خبر - شبكه 3 (ساعت 10/10)

بسيج صدا و سيما - روزنامه البرز(ساعت 50/10)

جهان فوتبال - شبكه خبر( ساعت 30/11)

خبرگزاري ايسنا - ايران ورزشي (ساعت 10/12)

روزنامه جام جم - راديو ورزش (ساعت 50/12)

خبرگزاري مهر- تبيان (ساعت 30/13)

خبرگزاري ايپنا - خبرگزاري ايرنا( ساعت 10/14)



گفتني است مسابقات فوتسال جام رسانه ها با شعار"استفاده صلح آميزاز انرژي هسته اي حق مسلم ماست " توسط تربيت بدني سازمان صدا و سيما و با حضور 16 تيم از رسانه هاي گروهي برگزار مي شود.