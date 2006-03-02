ادامه رقابتهاي فوتسال جام رسانه ها روز شنبه

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين رقابتها كه در سالن مجموعه ورزشي صدا و سيما برگزار شد در پرگل ترين ديدارها شبكه سه با 8 گل خبرگزاري جمهوري اسلامي را از پيش رو برداشت و روزنامه خبر ورزشي با 6 گل شبكه خبر را مغلوب كرد .
نتايج دومين روز اين رقابتها به شرح زير است :
*خبرگزاري دانشجويان 2 - جام جم صفر
*خبر ورزشي 6 - شبكه خبر 3
*بسيج صدا و سيما 3 - روزنامه گل 1
*جهان فوتبال 4 - خبرگزاري مهر 2
*شبكه سه 8 - خبرگزاري جمهوري اسلامي 3
*واحد مركزي خبر 5 - روزنامه نود صفر
*البرز ورزشي 5 - خبرگزاري فارس 1
*راديو ورزش 4 - خبرگزاري پانا 2
سومين روز اين رقابتها روز شنبه با انجام 8 ديدار پيگيري مي شود كه برنامه اين مسابقات به شرح زير است :
*شنبه 13/12/84
روزنامه گل - روزنامه ايران (ساعت 30/9)
واحد مركزي خبر - شبكه 3 (ساعت 10/10)
بسيج صدا و سيما - روزنامه البرز(ساعت 50/10)
جهان فوتبال - شبكه خبر( ساعت 30/11)
خبرگزاري ايسنا - ايران ورزشي (ساعت 10/12)
روزنامه جام جم - راديو ورزش (ساعت 50/12)
خبرگزاري مهر- تبيان (ساعت 30/13)
خبرگزاري ايپنا - خبرگزاري ايرنا( ساعت 10/14)
گفتني است مسابقات فوتسال جام رسانه ها با شعار"استفاده صلح آميزاز انرژي هسته اي حق مسلم ماست " توسط تربيت بدني سازمان صدا و سيما و با حضور 16 تيم از رسانه هاي گروهي برگزار مي شود.
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