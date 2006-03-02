حجم معاملات هفتگي بورس فلزات 4 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري"مهر"، آمار كل معاملات بورس در هفته مورد بررسي نسبت به هفته قبل از آن ، از لحاظ حجم 4 درصد و از نظر ارزش 3 درصد افزايش را نشان مي دهد.

اين گزارش حاكي است: در هفته مورد بررسي 118 هزار تن انواع محصولات فولادي به ارزش 458 ميليارد و 755 ميليون و 300 هزار ريال معامله شد كه به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 71/97 و 29/79 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده است.

در گروه محصولات مسي نيز يك هزار و 680 تن انواع مس به ارزش 78 ميليارد و 678 ميليون و 20 هزار ريال معامله شده كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 4/1 و 6/13 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده است.

همچنين در هفته مورد بررسي 980 تن انواع محصولات آلومينيومي به ارزش 22 ميليارد و 540 ميليون ريال معامله شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 81/0 و 9/3 درصد از كل بازار را از آن خود كرد.

در اين هفته 100 تن كنسانتره موليبدن به ارزش 18 ميليارد و 561 ميليون و 940 هزار ريال معامله شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 08/0 21/3 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داد.

بر اساس اين گزارش، از كل معاملات صورت گرفته در بورس طي هفته گذشته 116 هزار و 280 تن به ارزش 451 ميليارد و 913 ميليون و 300 هزار ريال بصورت سلف و 4 هزار و 480 تن به ارزش 126 ميليارد و 621 ميليون و 960 هزار ريال به صورت نقدي داد و ستد شد.

اين گزارش مي افزايد: تالار اين بورس در هفته مورد بررسي شاهد جمعا 143 هزار و 380 تن عرضه و در مقابل 231 هزار و 780 تن تقاضا براي محصولات فوق الذكر بود.

همچنين در هفته مورد بررسي در گروه محصولات روي و كنسانتره فلزات گران بها هيچ گونه معامله اي صورت نگرفت.