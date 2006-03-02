چند خبر كوتاه هنري از قزوين

فرهنگ و ارشاد اسلامي آبيك برگزار مي كند:

اولين نمايشگاه گرافيكي بسم الله الرحمن الرحيم

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان قزوين، اولين نمايشگاه گرافيكي بسم الله الرحمن الرحيم از دانشجويان رشته گرافيك و گرئه و نديداد در شهرستان آبيك به همت دفتر انجمنهاي فرهنگي هنري آبيك از تاريخ 13 الي 20 اسفند در نگارخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي آبيك واقع در خيابان شهيد رجايي كوچه دوازدهم برگزار خواهد شد.

انجمن نمايش قزوين و ژنرال شبانه و جايي ميان آبها

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان قزوين، دو نمايش ژنرال شبانه نوشته احمد بيدگلي و جايي در ميان آبها نوشته يوسف فخرايي درمرحله بازخواني جشنواره سراسري تئاتر ماه پذيرفته شدند.

ناصر ايزدفر سرپرست انجمن نمايش استان قزوين با اعلام اين خبر افزود: بنا به درخواست دبيرخانه جشنواره سراسري تئاتر ماه دو نمايشنامه به اين جشنواره ارسال شد كه هر دو متن پذيرفته شدند و در حال حاضر نيز در حال آماده سازي مي باشد.

كارگردان نمايش پل كه هم اينك بر روي صحنه است، گفت: با مشاركت انجمن نمايش و گروه تئاتر هامون، نمايش ژنرال شبانه به كارگرداني سيد حسناورازاني و جايي ميان آبها به كارگرداني اينجانب در حال آماده شدن است.

جشنواره سراسري تئاتر ماه در ارديبهشت ماه سال 85 اجرا خواهد شد.

پس از واقعه اجرا شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان قزوين، نمايش پس از واقعه به كارگرداني ناصر تقوي در ايام

پيروزي خون بر شمشير درمجتمع فرهنگي هنري كوثر الوند به روي صحنه رفت. موضوع اين نمايش به وقايع پس از شهادت امام حسين(ع) و اشارت حضرت زينب (س) و ديگر خاندان آن امام معصوم مي پردازد.

ناصر تقوي، كارگردان اين نمايش فعاليت هنري خود را از سال 73 در اروميه آغاز نمود و تا كنون در نمايش هاي اينك باران، مجسمه آرسنال، عمو زنجيربافت، لوكوموتيوران و اشك شفق بعنوان كرگردان حضور داشته است.

ديگر عوامل نمايش پس از واقعه عبارتند از : بازيگران: حسين فتحي، حسين آدشيريني، زهرا صفوي، وحيد عيدالله بگلو، سكينه يعقوبخاني، فرشته يعقوبخاني، مصطفي يعقوبخاني و مريم عليرضا پور/ موسيقي: هاشم مهرجو