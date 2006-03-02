تلاش رژيم صهيونيستي براي متقاعد كردن اروپا به قطع كمك هاي مالي به فلسطين

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه استاندارد ، " زيپي ليوني " وزيرامورخارجه رزيم صهيونيستي در ديدار روز گذشته با " اوسولا پلاسنيك " همتاي اتريشي خود بر لزوم همكاري اتحاديه اروپا در حل بحران خاورميانه تاكيد كرد .

وزير امورخارجه رژيم صهيونيستي در ادامه اين ديدار اظهار داشت : اتحاديه اروپا مي تواند ايفاگر نقش تعيين كننده اي در حل بحران هاي بين المللي باشد .

" پلاسنيك " نيز تصريح كرد : اتحاديه اروپا با ابراز خرسندي از انتخابات اخير در فلسطين و تاثير آن در تغيير وضعيت منطقه همواره خواهان تداوم كمكهاي خود به خاورميانه است.

وزير امورخارجه اتريش در ادامه اين ديدار خاطرنشان كرد : بروز برخي تغييرات در منطقه نيازمند وقت و زمان است .

وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي در آستانه سفر به اتريش كه هم اينك رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد براي متقاعد كردن طرف اروپايي به قطع كمك هاي مالي به حماس گفت : هيچ ضمانتي وجود ندارد كه حماس مبالغ كمكي اتحاديه را صرف تجهيز خود به انواع تسليحات و انجام اقدامات جنگ طلبانه نكند .

" بنيتا فررو- والدنر" كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا پيش از ديدار با وزراي خارجه اروپا در بروكسل گفت : 40 ميليون يورو در زمينه انرژي و 64 ميليون يورو كه به طور مستقيم از سازمان ملل متحد گرفته مي شود به تشكيلات خودگردان فلسطين پرداخت خواهد شد .

كميسر سياست خارجي اتحاديه اروپا تاكيد كرد: اتحاديه تمايل دارد 5/17 ميليون يورو آزاد شود و به عنوان حقوق به كارمندان دولت انتقالي تشكيلات خودگردان فلسطين پرداخت شود كه اين مبلغ نيمي از اموالي است كه كميسربه اين صندوق مي دهد.