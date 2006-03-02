هشدار فرانسه درباره ركود اقتصادي در فلسطين

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" فيليپ دوست بلازي" درشام كاري با "زيپي ليوني" وزير امورخارجه رژيم صهيونيستي گفت: ركود شديد اقتصادي تشكيلات خودگردان فلسطين نه تنها به سود هيچ كس نيست بلكه منجر به هرج و مرج اجتماعي ، اقتصادي و امنيتي و از سرگيري اعمال خشونت آميز مي شود.

وزير امورخارجه فرانسه گفت: ما معتقديم توقف كمك هاي مالي به تشكيلات خودگردان فلسطين حداقل تا زمان تشكيل دولت جديد فلسطيني به رياست حماس بسيار خطرناك خواهد بود.

دوست بلازي گفت : شروط ما در قبال جنبش حماس تغيير نكرده است.

وي همچنين خواستارحمايت از ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين شد و گفت : وي به ما قول داده كه موسسات و نهادهاي قانوني و دمكراتيك فلسطين را تشكيل دهد.

درهمين حال وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي درپاريس دراظهاراتي عوامفريبانه مدعي شد : اسرائيل قصد نداردبه شهروندان فلسطيني زيان برساند اما ما نمي توانيم خودمان را ناديده بگيريم زماني كه سازمان هاي فلسطيني خواهان نابودي اسرائيل هستند بنابراين اسرائيل بايد از خود دفاع كند.

ليوني همچنين خواستارعدم هر گونه تماس با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) تا پيش از قبول پيش شرط هاي جامعه بين المللي مبني بر به رسميت شناختن اسرائيل و توقف عمليات ضد اسرائيلي و پايبندي به توافقنامه ها شد.

وي درمورد رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين گفت : ابومازن يكي ازميانه روها در قبال اسرائيل محسوب مي شود و وي به راه حل تشكيل دو دولت اطمينان دارد و تروريسم عليه اسرائيل را اشتباه استراتژي مي داند.

وي افزود : اما رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين بايد با واقعيت جديد مقابله كند و اين واقعيت حضور اكثريت نمايندگان پارلمان فلسطين ازجنبش حماس هستند كه در انتخابات پارلماني 25 ژانويه پيروز شدند .

درحال حاضر تشكيلات خودگردان فلسطين با يك بحران مالي شديد درپي تصميم رژيم صهيونيستي مبني بر توقف كمك هاي به فلسطينيان روبرو شده است .

رژيم اشغالگر قدس به جرم انتخاب دمكراتيك مردم فلسطين تصميم گرفته دولت آينده فلسطيني را تحريم اقتصادي كند.

كابينه رژيم صهيونيستي درادامه اقدامات خصمانه خود عليه ملت فلسطين كه پس از راي اعتماد اكثريت آنها به حماس در انتخابات 25 ژانويه (5 بهمن) شدت گرفته است، طرح تحريم اقتصادي تشكيلات خودگردان فلسطين را تصويب كرد.