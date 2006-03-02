مذاكرات با روسيه ادامه خواهد يافت/ غني سازي اورانيوم حق راهبردي و حاكميتي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بار ديگر تاكيد كرد كه انجام غني سازي اورانيوم در خاك ايران حق مسلم و مشروع تهران است.

لاريجاني خاطر نشان كرد: " فرايند غني سازي حق حاكميتي و راهبردي هر كشوري است و هرگز نمي توان كشورهايي كه برنامه صلح آميز دارند، از اين حق محروم كرد."



مذاكره كننده ارشد ايراني كه روز گذشته براي مذاكره با مقامات روسي به مسكو سفر كرد، گفت:" تعليق غني سازي در ايران، يك مسئله چندان آساني نيست و همه طرفها بايد وارد گفتگوي مسالمت آميز شوند."



ايران در حالي پيش شرط تعليق غني سازي را رد كرده است كه روسيه بر آن پافشاري مي كند.



لاريجاني پس از مذاكرات 4 ساعته با هيئت روسي به اين نكته اشاره كرد كه "مذاكرات ادامه خواهد يافت"، وي به زمان انجام آن اشاره نكرد.



وي گفت : "توافق كرديم تا روسيه رايزني هاي خود را با شركايش ادامه دهد، تا بعدا با آنها(روس ها) ديدار كنيم."



دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران درباره كنسرسيوم مشترك براي غني سازي گفت : "به توافق اوليه دست يافتيم، اما بايد در سطح اقتصادي و قانوني(حقوقي) توضيح داده شود و اين مسئله نياز به زمان دارد."

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه علي لاريجاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران بر حق مشروع كشورش در داشتن فعاليتهاي غني سازي اورانيوم در خاك خود تاكيد كرد، اين مسئله از جمله اختلافات اساسي درمذاكرات مربوط به مسئله هسته اي ايران است.

