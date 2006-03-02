لاريجاني و سه وزير خارجه اروپايي فردا مذاكره مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين مذاكرات دقيقه آخر پيش ار نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه روز دوشنبه در وين بر گزار خواهد شد، انجام مي شود.



فرانس پرس افزود : ديپلماتها كه خواستند نامشان فاش نشود، اعلام كردند كه اين نشست بنا به درخواست ايران برگزار مي شود.

در عين حال علي لاريجاني كه در روسيه بسر مي برد ، تاكيد كرد كه عمليات غني سازي حق حاكميتي و راهبردي ايران است و هرگز نمي توان اين كشور را كه برنامه صلح آميز دارد، از اين حق محروم كرد.



دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بار ديگر تاكيد كرد كه انجام غني سازي اورانيوم در خاك ايران حق مسلم و مشروع تهران است.

لاريجاني پس از مذاكرات 4 ساعته با هيئت روسي به اين نكته اشاره كرد كه "مذاكرات ادامه خواهد يافت"، وي به زمان انجام آن اشاره نكرد.

وي گفت : "توافق كرديم تا روسيه رايزني هاي خود را با شركايش ادامه دهد، تا بعدا با آنها(روس ها) ديدار كنيم."