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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۷

نمايشگاه كاريكاتور جوان و تهاجم فرهنگي گشايش يافت

نمايشگاه كاريكاتور جوان و تهاجم فرهنگي، صبح امروز، با حضور جمعي از كاريكاتوريستهاي كرمانشاهي، در محل دائمي نمايشگاههاي حوزه هنري كرمانشاه گشايش يافت.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" از كرمانشاه، در اين نمايشگاه 66 اثر كاريكاتور، با موضوعات جوان و تهاجم فرهنگي، ماهواره، مد، اينترنت و... برگزيده از بين 148 اثر ارسالي به مسابقه جوان وتهاجم فرهنگي ازهنرمندان كرمانشاهي به نمايش درآمده است.

فخرالدين دوست محمد دبيراجرايي اين مسابقه درگفتگو با مهر گفت : مراسم اختتاميه مسابقه ونمايشگاه در16 اسفندماه درتالار هلال احمر كرمانشاه برگزار مي شود و دراين مراسم ، نفرات برتر مسابقه، معرفي و يكي ازهنرمندان شاخص كاريكاتوريست درخصوص تاثير كاريكاتور سخن خواهد گفت.  

کد مطلب 297581

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