روسيه مذاكرات با ايران را ساز نده و سودمند خواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازاينترفاكس، سرگئي كيسلياك معاون وزير امور خارجه روسيه روز گذشته به خبرنگاران اظهارداشت كه " مذاكرات سازنده و سودمند بود، اما تعدادي از مسائل هنوز لاينحل باقي مانده است ".



وي از اظهار نظردرباره زمان برگزاري دور بعدي مذاكرات ايران و روسيه خودداري كرد.



مذاكرات درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران و تشكيل كنسرسيوم مشترك غني سازي ايران در خاك روسيه روز گذشته حدود 4 تا 5 ساعت به طول انجاميد .



پس از اين رايزنيها، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام كرد كه اين گفتگو ها ادامه خواهد داشت؛ لاريجاني تاكيد كرد كه عمليات غني سازي حق حاكميتي و راهبردي ايران است و هرگز نمي توان اين كشور را كه برنامه صلح آميز دارد، از اين حق محروم كرد.



ايگور ايوانف كه رياست هيئت روسي را برعهده داشت، در جمع خبرنگاران حضور نيافت .

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