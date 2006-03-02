به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازاينترفاكس، سرگئي كيسلياك معاون وزير امور خارجه روسيه روز گذشته به خبرنگاران اظهارداشت كه " مذاكرات سازنده و سودمند بود، اما تعدادي از مسائل هنوز لاينحل باقي مانده است ".
وي از اظهار نظردرباره زمان برگزاري دور بعدي مذاكرات ايران و روسيه خودداري كرد.
مذاكرات درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران و تشكيل كنسرسيوم مشترك غني سازي ايران در خاك روسيه روز گذشته حدود 4 تا 5 ساعت به طول انجاميد .
پس از اين رايزنيها، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام كرد كه اين گفتگو ها ادامه خواهد داشت؛ لاريجاني تاكيد كرد كه عمليات غني سازي حق حاكميتي و راهبردي ايران است و هرگز نمي توان اين كشور را كه برنامه صلح آميز دارد، از اين حق محروم كرد.
ايگور ايوانف كه رياست هيئت روسي را برعهده داشت، در جمع خبرنگاران حضور نيافت .
پس از پايان نشست مقامات اين كشور با لاريجاني؛
روسيه مذاكرات با ايران را ساز نده و سودمند خواند
وزرات امور خارجه روسيه با سازنده توصيف كردن مذاكرات روز گذشته كشورش با ايران در مسكو در عين حال اعلام كرد كه برخي از مسائل هنوز لاينحل باقي مانده است .
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