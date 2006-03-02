آزمون كارشناسي ارشد در 27 كد رشته امتحاني ديگر برگزار شد / داوطلبان كد رشته هاي دو دفترچه اي بر اساس گرايش خود به سئوالات پاسخ دهند

دكتر "حسين توكلي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: صبح امروز 27 كد رشته از 125 كد رشته امتحاني، در 35 شهرستان كشور با حضور 55 هزار و 296 داوطلب برگزار شد. آزمون بعد ازظهر امروز نيز با حضور 56 هزار و 701 داوطلب در 25 كد برگزار مي شود و داوطلبان بايد در مدت زمان تعيين شده به سئوالات مربوط به گرايش خود پاسخ دهند.

وي اظهار داشت: فردا صبح نيز 84 هزار و 971 داوطلب در 29 كد رشته آزمون كارشناسي ارشد شركت مي كنند. تمامي اين داوطلبان داراي يك دفترچه سئوال و يك پاسخنامه هستند به جز داوطلبان كد رشته 1121 مجموعه زبان انگليسي، 1152 مجموعه مدرسي و معارف اسلامي كه داراي دو دفترچه و يك پاسخنامه هستند و داوطلبان كد رشته 1206 مجموعه زيست شناسي كه داراي دو دفترچه و دو پاسخنامه است.

معاون سازمان سنجش خاطر نشان كرد: فردا بعد از ظهر نيز 82 هزار و 240 داوطلب در آزمون شركت كرده و كد رشته امتحاني1117 مجموعه علوم تربيتي (1)، 1118 مجموعه علوم تربيتي (2) داراي دو دفترچه سئوال و يك پاسخنامه هستند، داوطلبان كد رشته 1133مجموعه روانشناسي دو دفترچه و دو پاسخ نامه و داوطلبان كد رشته 1272 مجموعه مهندسي مواد 4 دفترچه و يك پاسخنامه دارند.

وي ادامه داد: كد رشته امتحاني 1208 مجموعه رياضي داراي يك دفترچه و يك پاسخنامه، 1251 مهندسي برق و 1277 مجموعه مهندسي كامپيوتر نيز داراي دو دفترچه سئوال و يك پاسخ نامه هستند. جلسه اول آزمون اين سه رشته بعد از ظهر جمعه و جلسه دوم صبح شنبه برگزار مي شود.

"توكلي" يادآور شد: صبح شنبه 13 اسفند ماه نيز آزمون 15 كد رشته با حضور 81 هزار و 164 نفر برگزار مي شود. كد رشته 1102 مجموعه جغرافيا نيز در اين آزمون داراي دو دفترچه و يك پاسخنامه است.

وي تأكيد كرد: داوطلبان كد رشته هاي دو دفترچه اي بايد بر اساس گرايش و تخصص مورد آزمون خود و با دقت در دروس اعلام شده در ابتداي دفترچه هاي سئوال به سئوالات مربوط به خود در دو دفترچه پاسخ دهند.

معاون سازمان سنجش به آزمون كارشناسي ارشد در روز گذشته اشاره كرد و با تشكر از دست اندركاران برگزاري اين آزمون افزود: آزمون روز گذشته در 19كد رشته از 125 كد رشته در 35 شهرستان برگزار شد. در اين آزمون 169 هزار و 955 داوطلب شركت كرده و بر اساس زمانبندي تعيين شده به سئوالات پاسخ دادند.