ديپلماسي بايد ايران را به معتمد كشورهاي اسلامي تبديل كند

به گزارش خبرنگار"مهر" در قم ، آيت الله اميني دبير مجلس خبرگان رهبري صبح امروز در ديدار حجت الاسلام دكتر سيد احمد موسوي معاون حقوقي پارلماني رئيس جمهور گفت: كشور ايران بايد نسبت به ديگر كشورهاي اسلامي به عنوان معتمد عنوان شود و اعتماد سازي را نسبت به آنها به وجود آورد.

وي افزود: مردم كشورهاي اسلامي از شفاف بودن ايران احساس رضايت مي كنند ولي دولت هاي آنها اين مساله را قبول ندارند.

دبير مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: روابط جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورهاي اسلامي بايد به حدي باشد كه اگر كشوري به آنها لطمه وارد كرد ايران بتواند به آن كشور كمك كند و ياري رسان آن كشور اسلامي باشد.

آيت الله اميني حمايت كشورهاي اسلامي از يكديگر را بسيار مهم دانست و گفت: متاسفانه اكثر كشورهاي اسلامي با تبليغات منفي استكبار جهاني نسبت به ايران بد بين شده اند.

وي افزود: اين بد بيني نسبت به ايران بايد برطرف شود.

آيت الله اميني در پايان سخنان خود، انرژي هسته اي را حق مسلم كشور ايران دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران بايد مقتدرانه و مقاوم براي دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي تلاش كند.