يك ديپلمات آمريكايي در پاكستان كشته شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، بر اثر انفجار بمبي در خودرويي در فاصله 20 متري كنسولگري آمريكا در كراچي پايتخت پاكستان يك ديپلمات آمريكايي و 3 تن ديگر كشته شدند .

بر اساس اطلاعات منابع خبري پليس پاكستان، حدود 49 تن نير در اين حادثه به شدت زخمي شدند .

اين خبر در حالي در اختيار " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا قرار گرفت كه وي در دهلي نو پايتخت هند به سر مي برد .

نيروهاي پليس پاكستان اعلام كردند كه خودروي بمب گذاري شده احتمالاً با هدف از پيش تعيين شده در نزديكي كنسولگري آمريكا در پاكستان قرار گرفته است .

پيش از اين اعلام شده بود كه در آستانه سفر رئيس جمهوري آمريكا به پاكستان تدابير شديد امنيتي در اين كشور اتخاذ شده است .