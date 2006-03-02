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۱۱ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۴۸

در انفجار امروز در كراچي؛

يك ديپلمات آمريكايي در پاكستان كشته شد

در حالي كه دو روز تا ديدار رئيس جمهوري آمريكا از پاكستان باقي مانده در حادثه انفجار بمب در كراچي يك ديپلمات آمريكايي جان خود را از دست داد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، بر اثر انفجار بمبي در خودرويي در فاصله 20 متري كنسولگري آمريكا در كراچي پايتخت پاكستان يك ديپلمات آمريكايي و 3 تن ديگر كشته شدند .

بر اساس اطلاعات منابع خبري پليس پاكستان، حدود 49 تن نير در اين حادثه به شدت زخمي شدند .

اين خبر در حالي در اختيار " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا قرار گرفت كه وي در دهلي نو پايتخت هند به سر مي برد .

نيروهاي پليس پاكستان اعلام كردند كه خودروي بمب گذاري شده احتمالاً با هدف از پيش تعيين شده در نزديكي كنسولگري آمريكا در پاكستان قرار گرفته است .

پيش از اين اعلام شده بود كه در آستانه سفر رئيس جمهوري آمريكا به پاكستان تدابير شديد امنيتي در اين كشور اتخاذ شده است .

کد مطلب 297590

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