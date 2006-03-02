آمريكا براي شكست طرح روسيه تلاش مي كند/مسكو و تهران بر سر تعدادي از مسائل به توافق دست يافتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،علي لاريجاني در مسكو در يك كنفرانس خبري اظهار داشت:"پافشاري آمريكا براي ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به معني تخريب پيشنهاد روسيه است."



وي با بيان اين مطلب كه "آمريكايي ها در واقع يك مانع براي طرح روسيه هستند"، افزود: "من تصورمي كنم درشرايط ايده ال ، پيشنهاد روسيه مي تواند توسعه يابد و براي برداشتن اقدامات مثبت جهت موفقيت اجراي پيشنهاد روسيه تلاش مي كنيم."



علي لاريجاني همچنين اظهارداشت:" ادعاي آمريكايي ها مبني بر تلاش ايران براي دستيابي به تسليحات هسته اي بي پايه و اساس و دروغ است و اين امر منطبق با واقعيت نيست ".



وي گفتگوهاي روز گذشته ايران و روسيه را بسيار مفيد خواند و خاطر نشان كرد كه مسكو و تهران بر سر تعدادي از مسائل به توافق رسيدند.



دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران ضمن تاييد اين امر كه هنوز هيچ تاريخي براي رايزني هاي بيشتر ايران و روسيه تعيين نشده است، خبرداد كه مقامات ايراني قرار است پيش از برگزاري نشست شوراي حكام اژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران با نمايندگان اتحاديه اروپايي ديدار كنند.



اين مقام ايراني بيان داشت:" آمريكا يك چيز مي گويند، اما در واقع درمقابل پيشنهاد روسيه مانع تراشي مي كنند، مشخص است كه به نفع آمريكا نيست كه چنين پيشنهاد موفقي از سوي روسيه مطرح شود."



دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران خاطر نشان كرد:" تهران هيچ مشكلي در رابطه با قبول دوباره بازرسيهاي بين المللي از تمام تاسيسات هسته اي خود ندارد و اين امر زمينه را براي آژانس و كشورهاي متنفذ درون آن براي به رسميت شناختن حق ايران براي دستيابي به برنامه هسته اي صلح آميز فراهم مي كند."



دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران روز گذشته پس از پنج ساعت ملاقات با مقامات روسي بار ديگر تاكيد كرد كه انجام غني سازي اورانيوم در خاك ايران حق مسلم و مشروع تهران است.



وي همچنين خاطر نشان كرد كه مذاكرات روسيه و ايران درباره طرح مشترك غني سازي باز هم ادامه خواهد داشت .